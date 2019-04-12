Кожна господиня хоче, щоб її паска була найсмачнішою і красивою. Для цього є глазур, яка робить традиційну пасхальну страву ще більш святковою. Учасник «МастерШеф. Професіонали» Артем Кінаш розповів, як приготувати глазур для паски. Докладний рецепт знайдете в матеріалі.

Великдень 2019: рецепти, традиції, привітання

Інгредієнти:

Білок – 50 г

Цукор – 100 г

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Приготування:

Білок з цукром поставити на водяну баню. Постійно помішуючи, довести до 57 градусів. Після перекласти в кухонний комбайн і на середній швидкості збити. Можна додати трохи сухого барвника поки збиваєте.

Смачного!

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