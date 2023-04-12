Глазурь для кулича: пошаговый рецепт

Рецепт глазури для кулича

Каждая хозяйка хочет, чтобы ее кулич был самым вкусным и красивым. Для этого есть глазурь, которая делает традиционное пасхальное блюдо еще более праздничным. Участник «МастерШеф. Профессионалы» Артем Кинаш рассказал, как приготовить глазурь для кулича на Пасху 2023. Подробный рецепт найдете в материале.

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Ингредиенты:

Белок – 50 г

Сахар – 100 г

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Приготовление:

Белок вместе с сахаром поставить на водяную баню. Постоянно помешивая, довести до 57 градусов. После переложить в кухонный комбайн и на средней скорости взбить. Можно добавить чуть сухого красителя пока взбиваете.

Приятного аппетита!

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