Глазурь для кулича: пошаговый рецепт

Рецепт глазури для кулича
Каждая хозяйка хочет, чтобы ее кулич был самым вкусным и красивым. Для этого есть глазурь, которая делает традиционное пасхальное блюдо еще более праздничным. Участник «МастерШеф. Профессионалы» Артем Кинаш рассказал, как приготовить глазурь для кулича на Пасху 2023. Подробный рецепт найдете в материале.
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Ингредиенты:
- Белок – 50 г
- Сахар – 100 г
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Приготовление:
- Белок вместе с сахаром поставить на водяную баню.
- Постоянно помешивая, довести до 57 градусов.
- После переложить в кухонный комбайн и на средней скорости взбить. Можно добавить чуть сухого красителя пока взбиваете.
Приятного аппетита!
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