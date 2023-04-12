Глазурь для кулича: пошаговый рецепт

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Рецепт глазури для кулича

12.04.2023

Каждая хозяйка хочет, чтобы ее кулич был самым вкусным и красивым. Для этого есть глазурь, которая делает традиционное пасхальное блюдо еще более праздничным. Участник «МастерШеф. Профессионалы» Артем Кинаш рассказал, как приготовить глазурь для кулича на Пасху 2023. Подробный рецепт найдете в материале.

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Ингредиенты:

  • Белок – 50 г
  • Сахар – 100 г

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Приготовление:

  1. Белок вместе с сахаром поставить на водяную баню.
  2. Постоянно помешивая, довести до 57 градусов.
  3. После переложить в кухонный комбайн и на средней скорости взбить. Можно добавить чуть сухого красителя пока взбиваете.

Приятного аппетита!

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