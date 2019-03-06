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Рецепт млинців з апельсиновою карамеллю на Масляну від Лізи Глінської

06.03.2019

Ідеальний рецепт млинців на Масляну шукають всі господині. Кожна хоче здивувати своїх рідних тонкими та смачними кулінарними шедеврами. Своїм улюбленим рецептом млинців з апельсиновою карамеллю поділилася суддя «МастерШеф. Професіонали» Єлизавета Глінська.

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Інгредієнти для тіста:

  • борошно 130 г
  • цукор 20 г
  • молоко 300 мл
  • яйця 3 шт.
  • цедра 1 апельсина
  • «Горіхове» масло 60 г
  • апельсиновий лікер (за бажанням) 50 мл
  • сіль дрібка

Інгредієнти для апельсинової карамелі:

  • цукор 40 г
  • вершкове масло 20 г
  • апельсиновий лікер або чорний ром (за бажанням) 20 мл
  • філе, сік і бланшована цедра 2 апельсинів

Приготування «горіхового» масла:

  1. Прогріваємо вершкове масло в сотейнику на середньому вогні до утворення коричневого осаду. З’явиться характерний запах фундука.

Приготування млинців:

  1. Змішайте яйця з цукром і додайте апельсиновий лікер.
  2. Засипте борошно, сіль і цедру апельсина. Перемішайте все вінчиком, щоб не було грудочок.
  3. Введіть всі рідкі інгредієнти: гаряче молоко і тепле «горіхове» масло.
  4. Смажимо млинці на сковороді.
  5. Скручуємо млинці в трубочки і нарізаємо смужками шириною 23 см.

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Приготування апельсинової карамелі:

  1. З апельсина знімаємо цедру.
  2. Вирізаємо філе апельсинів.
  3. На сковороду насипаємо цукор і чекаємо появи аромату карамелі з легкою гіркуватістю. Перемішувати цукор не потрібно.
  4. Потім додаємо вершкове масло, злегка нахиляємо сковороду, щоб допомогти маслу розтопити карамель.
  5. Додаємо апельсиновий лікер і чекаємо ще кілька секунд до випаровування спирту.
  6. Додаємо апельсиновий сік, філе і бланшовану цедру.
  7. Випаровуємо на повільному вогні до стану густого сиропу.

Смачного!

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