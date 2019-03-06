Ідеальний рецепт млинців на Масляну шукають всі господині. Кожна хоче здивувати своїх рідних тонкими та смачними кулінарними шедеврами. Своїм улюбленим рецептом млинців з апельсиновою карамеллю поділилася суддя «МастерШеф. Професіонали» Єлизавета Глінська.

Інгредієнти для тіста:

борошно — 130 г

цукор — 20 г

молоко — 300 мл

яйця — 3 шт.

цедра 1 апельсина

«Горіхове» масло — 60 г

апельсиновий лікер (за бажанням) — 50 мл

сіль — дрібка

Інгредієнти для апельсинової карамелі:

цукор — 40 г

вершкове масло — 20 г

апельсиновий лікер або чорний ром (за бажанням) — 20 мл

філе, сік і бланшована цедра 2 апельсинів

Приготування «горіхового» масла:

Прогріваємо вершкове масло в сотейнику на середньому вогні до утворення коричневого осаду. З’явиться характерний запах фундука.

Приготування млинців:

Змішайте яйця з цукром і додайте апельсиновий лікер. Засипте борошно, сіль і цедру апельсина. Перемішайте все вінчиком, щоб не було грудочок. Введіть всі рідкі інгредієнти: гаряче молоко і тепле «горіхове» масло. Смажимо млинці на сковороді. Скручуємо млинці в трубочки і нарізаємо смужками шириною 2 — 3 см.

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Приготування апельсинової карамелі:

З апельсина знімаємо цедру. Вирізаємо філе апельсинів. На сковороду насипаємо цукор і чекаємо появи аромату карамелі з легкою гіркуватістю. Перемішувати цукор не потрібно. Потім додаємо вершкове масло, злегка нахиляємо сковороду, щоб допомогти маслу розтопити карамель. Додаємо апельсиновий лікер і чекаємо ще кілька секунд до випаровування спирту. Додаємо апельсиновий сік, філе і бланшовану цедру. Випаровуємо на повільному вогні до стану густого сиропу.

Смачного!

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