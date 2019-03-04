У наш час дівчатам вже не потрібно мерзнути взимку в тонких капронових колготках, щоб залишатися жіночною, або огортати себе в шари громіздкого та непримітного одягу, рятуючись від морозів. Модні тренди наступного року говорять про те, що хітом цього сезону будуть колготки різних кольорів, орнаментів і фактур. Редакція сайту STB.UA підготувала для вас добірку найстильніших моделей колготок сезону для зими 2019.

Багатошаровість

Комбінація чорних колготок-сіточок з яскравими шкарпетками або ж другими колготками викликає подив у багатьох дівчат. Стилісти рекомендують поєднувати однотонні колготки з кольоровими шкарпетками. А ось дві пари колгот виглядатимуть неординарно і по-своєму цікаво.

Колготки в сіточку

Ще з давніх часів вважалося, що колготки в сіточку – це ознака поганого смаку, але тим не менш вони ніколи не виходили з моди. Такі колготки будуть виглядати по-особливому гарно, тільки головне – не одягати їх під коротку спідницю або ж сукню.

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Квіткові принти

Принти з квітами дуже актуальні в 2019 році. Яскраві фарби на колготах подарують вам позитивні емоції в похмурі зимові дні, а можливі варіанти в теплих пастельних тонах зроблять ваш образ жіночним та ніжним.

Колготки з імітацією панчох

Ультрамодні колготки з імітацією панчох сподобаються і сором’язливим дівчатам, і прихильницям спокусливих нарядів. Такі колготки ви можете використовувати при створенні образу на якусь вечірку або захід. Поспішайте поповнити ваш гардероб, адже такий елемент одягу підходить як для офіційно-ділового, так і для робочого образу.

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