8 Березня кожна жінка хоче виглядати по-особливому. Для бажаного ефекту варто вирішити, що вдягнути 8 березня, підібрати образ і макіяж заздалегідь. Ми підкажемо вам кілька цікавих весняних ідей для улюбленого свята.

Smoky-eyes на 8 Березня

Перш за все потрібно визначитися з образом, яким хочете вразити у Міжнародний жіночий день. Тож оберіть, на чому варто зробити акцент. Для яскравих очей підійде макіяж зі стрілками або smoky-eyes.

Якщо класичний варіант здається вам нудним і не дуже святковим, радимо створити подвійні стрілки. Цей тренд часто використовують дизайнери на своїх показах. Приміром, візажисти The Blonds віддали перевагу стрілочкам у вигляді двох паралельних дотичних ліній контрастних кольорів — чорного та білого. З таким make-up ваш погляд вже точно не забудеться!

Макіяж губ на 8 Березня

Якщо ж ви плануєте підкреслити красу губ, то зупиніть вибір на яскравій помаді. У моді зараз класичний червоний колір, але не матовий, а сяючий, можливо навіть замінити помаду блиском.

Такі губки — ідеальний варіант у поєднанні як з вечірньою сукнею, так і з простою водолазкою, а правильно підібраний відтінок червоної помади додасть вустам пухкості.

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Нюдовий макіяж на 8 Березня

Для романтичних дівчат підійде ніжний макіяж у стилі nude — ідеальний тон шкіри, трохи рум’ян на щічках і помада бежевого відтінку. За бажанням можете також нанести хайлайтер. Але не перестарайтесь, адже nude повинен виглядати максимально природним. У результаті ваше личко буде свіжим і відпочилим.

Для сміливих красунь актуальними будуть: кольорова підводка, олівець або туш. Не обмежуйтесь — розбавте свій образ яскравими фарбами! Проте не переборщіть із косметикою, аби не виглядати вульгарно чи не перетворитися на жінку старшу свого віку.

Голлівудський макіяж на 8 Березня

Для такого макіяжу потрібен в першу чергу ідеальний тон обличчя. Підберіть тональний крем, який буде підходити для вашого кольору шкіри, і не забудьте нанести його на шию і мочки вух.

Потім нанесіть на повіку світлі тіні, а чорною підводкою додайте виразну стрілку. Особливу увагу приділіть бровам, тому що зараз саме брови є візитною карткою будь-якої голлівудської актриси. Зробіть їх трохи контраснішими, ніж зазвичай.

На губи варто нанести водостойскій олівець, профарбувати ним контур. А потім покрити всю поверхню губ червоною помадою. З таким макіяжем ви будете зіркою на будь-якому заході.

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