KAZKA: історія створення, творчість та всі новини про гурт

Гурт KAZKA боротиметься за право представляти Україну на міжнародному музичному конкурсі Євробачення-2019. Минулого року музиканти вже брали участь у Національному відборі. Чи зможе KAZKA перемогти в цей раз? Все вирішать журі та телеглядачі. А чим відома творчість гурту KAZKA — дізнайтеся в матеріалі.

KAZKA – музичний гурт із Києва, який грає в стилі experimental pop з елементами електро-фольку. Всі пісні гурт виконує виключно українською мовою. Колектив створено 2017 року вокалісткою Олександрою Зарицькою та мультиінструменталістом і звукорежисером Микитою Будашем.

На початку 2018 року до гурту долучився Дмитро Мазуряк, який грає більш ніж на тридцяти духових інструментах. Дебютував гурт на радіостанціях з піснею «Свята», яка за версією FDR MEDIA увійшла в топ-10 найбільш ротованих пісень у 2017 році, посівши 9 місце.

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На цю ж пісню було відзнято дебютний мінімалістичний кліп у червоних тонах, який за доволі короткі строки набрав майже 4 мільйони переглядів. Саме з піснею «Свята» KAZKA взяла участь у кастингу шоу «Х-фактор»-8 та дійшла до 5-го прямого ефіру.

Гурт став «Найкращим дебютом року» за версією авторитетного музичного онлайн-журналу «Karabas Live», а також був номінований на звання «Відкриття року» за версією музичної премії YUNA.

Музикантам кілька разів присуджувалося звання «Прорив року», а з піснею «Плакала» вони отримали статуетку в номінації «Хіт року» і відзначилися в рейтингу найпопулярніших треків України за версією Apple Music.

У 2018 році гурт взяв участь у Нацвідборі з піснею «Дива». За результатами жеребкування 10 лютого гурт виступив у першому півфіналі національного відбору з піснею «Дива». «KAZKA» посіла шосте місце.

Також вокалістка колективу в кінці 2018 року одержала чергове визнання, потрапивши в «Top 30 Under 30». Захід відбувся після щорічної конференції Tiger.

У 2019 «KAZKA» вирушить на Нацвідбір, щоб поборотися за право представляти Україну на Євробаченні-2019.

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