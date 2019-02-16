LAUD: біографія, творчість і всі новини про артиста

LAUD став одним із півфіналістів Національного відбору на Євробачення-2019. Артист готовий боротися за право представляти Україну на міжнародному музичному конкурсі в Тель-Авіві. Біографію учасника Національного відбору на Євробачення-2019 LAUD’а читайте в матеріалі.

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LAUD — псевдонім українського співака та композитора Влада Каращука. Музикант почав виступати навесні 2017-го, після підписання контракту з лейблом Enjoy Records та продюсером Джамали — Ігорем Тарнопольським.

Влад Каращук народився в Києві 14 жовтня 1997 року в сім’ї професійних музикантів. Вчитися музиці хлопець почав у віці чотирьох років. Він відвідував приватні уроки, а потім вступив до музичної школи по класу гітари. Уже тоді почав брати участь в гітарних конкурсах, де проявив свій талант.

Після закінчення школи майбутній артист вступив до Київського інституту музики імені Р. М. Глієра на відділення естрадного вокалу. Паралельно з навчанням він займався у філії American Music Academy.

З 9 років музикант брав участь у дитячих вокальних конкурсах, серед яких «Крок до зірок», «Чорноморські ігри», «Слов’янський базар», відбір «Дитячого Євробачення» та «Дитяча Нова хвиля». Практично на всіх з них він ставав дипломантом або лауреатом.

Продюсери конкурсу «Нова хвиля» помітили талановитого хлопця та запрошували його на свої концерти. Музичного виконавця ставили в дуети з уже визнаними поп-зірками, в тому числі з Іваном Дорном та Дімою Біланом.

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Також як соліст кавер-бенду Влад виступив на Kaunas Jazz Festival в Литві та проїхався з туром містами Німеччини.

Мільйонам глядачів запам’яталося його виконання хітів «Seven Days», «Running»,«Killing Me Softly» і «Happy», які розкрили його виконавський талант та унікальну манеру.

Потім виконавець отримав пропозицію співпрацювати з продюсером Джамали — Ігорем Тарнопольським. Так почався новий етап кар’єри Влада Каращука під сценічним ім’ям LAUD. Офіційним стартом прийнято вважати його дебют 12 травня 2017 на сцені київського Палацу спорту на розігріві на сольному концерті співачки Джамали.

Через два тижні на всіх провідних радіостанціях України стартував його дебютний сингл, а в середині літа відбулася прем’єра першого кліпу «У цю ніч». Пісню взяли українські радіостанції. На цей момент загальна кількість ротацій становить майже 160 тисяч, а перегляди відео перевищили 600 тисяч. Наступний сингл «Не Залишайся» побачив світ 12 грудня 2017 року одночасно з відеокліпом та до кінця тижня очолив чарт топ-пісень українського iTunes Store.

У лютому 2018 LAUD взяв участь у Національному відборі пісенного конкурсу Євробачення-2018 з композицією «Waiting». За результатами першого півфіналу він зайняв перше місце, отримавши найвищий бал від журі та сім балів від телеглядачів (за нього проголосувало майже 15% глядачів).

23 жовтня 2018 у світ вийшов дебютний альбом LAUD «Музика», який включає дванадцять композицій: дев’ять українською мовою, дві російською і одну англійською.

На цей момент LAUD випустив п’ять відеокліпів: «У Цю Ніч», «Не Залишайся», «Waiting», «Вигадав» та «Подоляночка». Загальна кількість переглядів кліпів на офіційному каналі Youtube сагає 2,2 млн.

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