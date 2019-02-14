Учасниця Нацвідбору на Євробачення-2019 KiRA MAZUR одразу запам’ятовується своїм яскравим образом та неймовірним талантом. Зірка є композитором і автором текстів. Хоча це ще далеко не все! Українська співачка дала ексклюзивне інтерв’ю для STB.UA. Детальніше про виконавицю – в матеріалі.

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Як вам фіналісти першого півфіналу? Чи вважаєте справедливим те, що пройшли саме ці три виконавця?

Вважаю, що перший етап відбору був дуже спокійним, гладким! Щодо другого півфіналу у мене інші думки. Буде дуже складно. Особисто для мене перший півфінал був передбачуваним. Але в принципі, як говорив Андрій Данилко, одиницю ніхто не заслуговував. Але ось такою є градація оцінок. The Hypnotunez та LETAY не заслуговували займати останні позиції. У півфіналі 9 лютого глядачі практично зійшлися в думці з журі, на відміну від минулого року. До речі, я повністю з ними згодна.

Ось і наближається другий півфінал, як справляєтеся з хвилюванням?

Немає часу хвилюватися. Найкращий спосіб справлятися з хвилюванням, це коли на нього просто немає часу (сміється. — Прим. ред.).

Кого вважаєте своїм головним конкурентом. Або кого вважаєте також гідним перемоги?

Банально казати про те, що я конкурент сама собі. Дійсно, не хочу вести мову про конкуренцію. Напевно тому, що не бажаю сприймати конкурс, як конкурс. Хочу вийти і показати свій максимум. А вже бути мені у фіналі, а тим паче чи представляти Україну на Євробаченні-2019, вирішувати тільки людям. Серед учасників Нацвідбору я вважаю гідним поїхати на конкурс практично кожного. У нас максимальна кількість сильних учасників, особливо у другому півфіналі. Зізнаюсь, мені максимально імпонує KHAYAT.

Який анонс зробите перед тим, як глядачі побачать ваш номер?

Я завжди роблю ставку на музику, на свою творчість, бо пишу сама. Я — автор музики та слів. Сам собі продюсер, сам собі режисер! Буду максимально справжньою, показувати себе.

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Що хочете передати своїм шанувальникам, людям, які підтримують вас усім серцем?

Хочу їм зробити величезний комплімент, у вас відмінний смак (сміється. — Прим. ред.). Моя аудиторія на даний момент неширока, але дійсно інтелектуальна. Цим я дуже пишаюся!

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