Сьогодні альтернативний рок-гурт BAHROMA презентував свій україномовний трек «Назавжди-Навсегда», з яким вони виступлять на Національному відборі на Євробачення-2019. «Назавжди-Навсегда» – це історія кохання без кордонів. Прослухати і оцінити конкурсну пісню учасника Нацвідбору BAHROMA можна саме зараз.

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Особиста історія фронтмена гурту Романа Бахарєва, буде близька кожному.

«Я народився на Уралі. Коли мені виповнилося 6 років, моя сім’я повернулася на батьківщину моєї мами в маленьке провінційне шахтарське містечко Торез у Донецькій області. Там виріс, закінчив школу, отримав першу освіту і поїхав за своєю мрією в Київ. Тут пустив коріння, тут я живу. Мої батьки залишилися в Донецькій області, і коли почали відбуватися події на сході, вони були змушені переїхати в іншу країну. Вже 5 років живуть у Німеччині. Це історія про моїх близьких, рідних людей, яких життя розкидало по всій земній кулі. Нас розділяють тисячі кілометрів, кордони, часові пояси… Але, незважаючи на все це, ми завжди з ними залишаємося разом. «Назавжди-Навсегда». Мені здається, я писав її все життя», – ділиться лідер гурту BAHROMA.

Нагадаємо, що гурт BAHROMA виступить у першому півфіналі, 9 лютого, під номером 8. Роману Бахарєву пощастило на жеребкуванні витягнути саме 8-й номер, що повторює знак нескінченності на обкладинці синглу.

Автор слів і музики – Роман Бахарєв

Саунд-продюсер – Олексій Кривошеєв

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