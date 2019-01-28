Любовний гороскоп на лютий 2019 року розповість вам про плани Амура. Чого очікувати кожному знаку зодіаку в справах сердечних — читайте в любовному гороскопі на лютий 2019 року від переможниці 15 сезону «Битви екстрасенсів» Яни Пасинкової.

Овни

Власний егоїзм і вічне бажання довести партнеру свою правоту стануть каменем спотикання в любовних стосунках. Перед вами буде вибір: або показати свій характер, при цьому образивши другу половинку, або продемонструвати терпіння, тим самим завоювавши почуття коханого/коханої. Весь лютий пам’ятайте таку мудрість: яка різниця, праві ви чи ні, якщо ваша кохана людина страждає. Самотні Овни, шукайте свою другу половинку в місцях, де можна проявити силу і характер (змагання, спортзали тощо).

Тельці

Кардинально міняйте спосіб дій, а краще довірте власні справи вашому партнерові. Повірте, він краще знає і точно підкаже вам, як правильно вчинити. В іншому випадку будь-які ваші самостійні рішення призведуть до скандалу, і партнер буде вважати, що ви його не чуєте. Самотнім представникам знака зірки радять придивитися до колег по цеху, яких до сьогодні вони вважали вискочками.

Близнюки

Посилити і без того романтичні взаємини Близнюкам допоможуть подорожі, спільне відвідування мистецьких заходів, планування і зачаття дітей. Самотнім Близнюкам карти радять шукати другу половинку у творчій сфері або за кордоном.

Раки

Чи ви сімейні, чи самотні, стосунки давно зжили себе. Враження, що ви знову і знову перечитуєте записну книжку із запасними варіантами. Пора починати нове життя з новою людиною або відродити почуття з нинішнім партнером, але на новому місці. Самотні Раки перестануть бути такими, якщо в громадському транспорті або на вулиці будуть легко йти на контакт з перехожими.

Леви

Карти описують Левів у стосунках як ентузіастів. Дуже суперечливо, але тим не менше, це так. Левів буде буквально розпирати від прояву юнацького максималізму (квіти, цукерки, серенади), але здоровий глузд буде такі пориви гальмувати. Порада: не варто підніматися на п’ятий поверх до коханої людини, досить зробити несподіваний сюрприз. Самотні Леви, відвідуйте частіше в цьому місяці розважальні комплекси, відривайтеся там на повну і не забувайте фліртувати з тими, хто вам до душі.

Діви

Ваші вади, слабкості та пристрасті можуть зіграти з вами поганий жарт. Протягом усього місяця намагайтеся тримати своїх демонів при собі, інакше можете злякати свою другу половинку своїми фантазіями або будь-якими видами залежності.

Терези

Лютий не віщує бурхливих катаклізмів або різку зміну вітру в стосунках Терезів. Все знайомо, стабільно і розмірено. Більше уваги приділяйте один одному, перебуваючи вдома або в товаристві найближчих друзів. Самотнім Терезам варто частіше заходити в гості, там вас чекатиме приємне знайомство. Терези як ніколи стабільні в любовних стосунках у лютому.

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Скорпіони

Скорпіони в парі будуть демонструвати свої почуття дуже благородно і вишукано, купуючи своїй другій половині подарунки, приділяючи увагу і залицяючись. Самотні скорпіони, сміливо вирушайте в дорогі магазини на шопінг і уважно дивіться навколо: ваша доля ходить десь поруч.

Стрільці

Весь місяць Стрільці будуть чуттєві й уважні до своїх других половинок. Вони буквально читатимуть думки партнера, визначаючи з точністю, що йому потрібно в певний момент. Чи то приготування улюбленої страви, чи можливість подивитися улюблений фільм. Також у Стрільців виникне бажання поговорити відверто, не відмовляйте їм в цьому задоволенні. Самотні Стрільці, шукайте свою долю на курсах психології, езотерики, йоги тощо.

Козероги

Весь лютий Козероги будуть занурені в стан романтичної ейфорії, але, як не дивно, при цьому їх будуть мучити докори сумління. Це означає тільки одне: проявляти любов і увагу Козероги будуть на стороні, потай від своїх других половинок, або самі Козероги викриють свою другу половинку в зраді. І в першому, і в другому випадку будьте пильними і визначтеся: чи варта гра свічок. Лютий зажадає від вас визначеності та чесності. Самотні Козероги будуть переповнені бажанням вторгнутися в уже наявні стосунки. Як би там не було, будьте чесними перед собою і перед іншими.

Водолії

Настають світлі дні, ясність і стабільність у стосунках. Немає значення, чи ви самотні, чи недавно познайомилися або вже давно перебуваєте в парі, – вас будуть переповнювати не романтичні прагнення, а бажання відразу створити міцні стосунки і міцну сім’ю. Почувши подібні пропозиції на свою адресу, сміливо погоджуйтеся на них. Самотні Водолії, зверніть свою увагу на друзів, з чиїми сім’ями ви давно дружите, і зробіть цей крок від дружби до початку стосунків.

Риби

Риби, як казкові герої, отримають взаємність від своєї другої половинки в разі здійснення подвигу, про який ті давно просять. Чи то червона квіточка, чи перо жар-птиці, не вагаючись виконуйте поставлену задачу, і тоді ви щедро будете винагороджені ніжністю.

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