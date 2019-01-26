Коли очікувати магнітні бурі в лютому 2019 і як уберегти свій організм від впливу сонячних спалахів? Цим питанням цікавиться кожна метеозалежна людина. Щоб допомогти вам захистити свій організм, учасники «Битви екстрасенсів» підготували графік магнітних бур на лютий 2019. Читайте рекомендації фахівців, як в ці дні зберегти здоров’я і добре самопочуття.

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Прогноз магнітних бур на лютий 2019

В наступному місяці зими не буде потужних магнітних коливань. Експерти відзначають, що за середньостатистичними даними, лютий 2019 принесе від 5 до 9 сильних магнітних змін.

5-1 лютого

Найбільш активним Сонце буде 5, 7 і 10 лютого. У цей період геомагнітних коливань навіть найстійкіші до змін в атмосфері люди відчують їх вплив. Може сильно розболітися голова, порушитися робота серцево-судинних захворювань. Можливий збій в роботі мобільного зв’язку та техніки. Тому намагайтеся більше відпочивати.

11-21 лютого

Спокійний період, сонячна активність буде в нормі. Можна присвятити час відпочинку.

22-28 лютого

Слабкі магнітні спалахи не вплинуть на ваше здоров’я. Однак поганий настрій супроводжуватиме весь день. Слід уникати конфліктних ситуацій та негативних емоцій.

Рекомендації лікарів в дні магнітних бур в лютому 2019:

Прийміть контрастний душ або відпочиньте в теплій ванні з різними ефірними маслами. Це допоможе вам розслабитися.

Гуляйте на свіжому повітрі, уникайте інтенсивних фізичних навантажень.

Важку роботу краще перенести на більш вдалі дні, оскільки зміна настрою може вплинути на вашу продуктивність.

Уникайте конфліктів.

У період магнітних бур відмовтеся від алкоголю.

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