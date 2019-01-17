Один з учасників Нацвідбору на Євробачення-2019 — LAUD — розповів сайту STB.UA, чому знову вирішив боротися за перемогу в Національному відборі. Яке шоу співак підготував для глядачів? Дізнайтеся в матеріалі.

Скоро вже жеребкування, які емоції відчуваєте з цього приводу?

Жеребкування — це ж не виступ у фіналі Євробачення. Ніяких особливих емоцій з цього приводу я не відчуваю. Спокійно чекаю. Мені абсолютно байдуже, в якому півфіналі та під яким номером виступатиму. Нехай доля розпорядиться за мене.

Чому вирішили спробувати свої сили в Нацвідборі на Євробачення в цьому році?

Минулого року я не виграв відбір. Але я звик всі справи доводити до кінця. Упевнений, що LAUD обов’язково представлятиме Україну на Євробаченні. 2018-й був для мене дуже плідним. Ми випустили дебютний альбом «Музика», два кліпи, зіграли кілька великих сольників та виступали на фестивалях. Тепер хочеться всі свої напрацювання показати публіці. Особливо нову пісню «2 дні».

У чому родзинка LAUD’а?

Поняття не маю, у чому ця родзинка. Людей торкає насамперед щирість виконання. Звичайно, я чув, що багато відзначають професійний вокал, впевненість та спокій на сцені. Але це не найголовніше.

Вже придумали номер для виступу?

Зараз посилено працюємо над постановкою. Номер буде цікавим. Це все, що можу поки сказати.

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