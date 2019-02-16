Один из участников Нацотбора на Евровидение-2019 — LAUD — рассказал сайту STB.UA, почему снова решил бороться за победу в Национальном отборе. Какое шоу певец подготовил для зрителей? Узнайте в материале.

Почему решили попробовать свои силы в Нацотборе на Евровидение в этом году?

В прошлом году я не выиграл отбор. Но я привык все дела доводить до конца. Уверен, что LAUD обязательно будет представлять Украину на Евровидении. 2018-й был для меня очень плодотворным. Мы выпустили дебютный альбом «Музика», два клипа, сыграли несколько больших сольников и выступали на фестивалях. Теперь хочется все свои наработки показать публике. Особенно новую песню «2 дні».

В чем изюминка LAUD’а?

Понятия не имею, в чем эта изюминка. Людей трогает в первую очередь искренность исполнения. Конечно, я слышал, что многие отмечают профессиональный вокал, уверенность и спокойствие на сцене. Но это не самое главное.

Уже придумали номер для выступления?

Сейчас усиленно работаем над постановкой. Номер будет интересным. Это все, что могу пока сказать.

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