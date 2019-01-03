Вівсяне печиво: 5 елементарних рецептів від учасників «МастерШеф»
Вівсяне печиво — корисні та смачні солодощі. Пропонуємо вам п’ять простих і швидких рецептів смачного вівсяного печива від учасників «МастерШеф». Детальніше читайте в матеріалі.
Рецепт 1
Інгредієнти:
Вершкове масло — 100 г
Цукор — півсклянки
Яйце куряче — 2 шт.
Пшеничне борошно — 1 ст. л.
Геркулес — 2 склянки
Приготування:
Розм’якшене вершкове масло розтерти з цукром добіла, поступово додаючи яйця. Коли цукор повністю розчиниться, додати змішані з борошном вівсяні пластівці та все перемішати.
Готове тісто набрати ложкою і з допомогою іншої ложки викласти на змащене маслом деко. Випікати 10 хвилин за температури 180—200 градусів.
Рецепт 2
Інгредієнти:
Вівсяні пластівці — 1,5 склянки
Борошно — 1 склянка
Цукор — півсклянки
Розпушувач — 1 ч. л.
Яйця — 1 шт.
Вершкове масло — 100 г
Приготування:
Вівсяні пластівці підсушити на сковороді.
Розм’якшене вершкове масло розтерти з цукром, додати яйце, борошно і пластівці, все добре перемішати. Тісто має бути густим.
Деко змастити вершковим маслом, викласти тісто (по 1 столовій ложці), злегка придавлюючи рукою або ложкою, щоб утворився круг.
Печиво випікати за температури 180 градусів близько 20 хвилин.
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Рецепт 3
Інгредієнти:
Яйце куряче — 1 шт.
Цукор — 4—5 ст. л.
Масло вершкове — 50 г
Борошно вівсяне (вівсянка, перемелена в комбайні) — 1 склянка
Приготування:
Вершкове масло залишити при кімнатній температурі, поки не розм’якне. Вже м’яке масло змішати і перетерти з цукром.
Додати одне яйце, розмішати.
Склянку вівсянки перемолоти в комбайні, додати до попередньої суміші, розмішати.
Поділити на десять частин, і вийде гарне, звичайного розміру печиво.
Поставити в духовку, розігріту до 175 градусів, на 13—17 хвилин.
Рецепт 4
Інгредієнти:
Вівсяні пластівці — 1 склянка
Яйця — 2 шт.
Вершкове масло — 150 г
Цукор — 1 склянка
Борошно — 1,5 склянки
Ваніль
Розпушувач — 10 г
Приготування:
Борошно просіяти, масло вийняти з холодильника, воно має бути кімнатної температури.
Масло збити з цукром, додати ваніль, потім яйця. Додати борошно, перемішати до однорідної маси. Покласти пластівці і перемішати.
Тісто розділити на невеликі шматочки, скачати з них кульки і викласти на деко, змащене маслом.
Поставити деко в духовку, нагріту до 180 градусів, випікати 15 хвилин. Важливо не пересушити печиво.
Рецепт 5
Інгредієнти:
Вівсяні пластівці — 1 склянка
Яйця — 1 шт.
Вершкове масло — 100 г
Цукор — 2/3 склянки
Обсмажене насіння — 6 ст. л.
Кориця
Розпушувач — 1 ч. л.
Приготування:
Пластівці перемолоти в кавомолці.
Вершкове масло (кімнатної температури) збити з цукром.
Додати до масла яйце і знову збити.
Покласти в масу борошно з пластівців, розпушувач, корицю, насіння. Перемішати, накрити кришкою і прибрати на 1,5 години в холодильник.
Скатати з тіста невеликі кульки, викласти на деко, застелене пергаментом. Випікати 20 хвилин при 180 градусах.
Смачного!