Четкие и узкие брови остались в прошлом, а на смену им пришла естественная небрежность и пышность форм. Какие брови будут модными в 2019 году? Узнайте в нашей статье все о трендах в оформлении бровей на 2019 год и берите на заметку лайфхаки от стилистов СТБ.

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Естественные брови 2019

Не нужно пытаться сделать свои брови идеальной формы в 2019 году. По словам Елены Мельник, стилиста СТБ, на пике популярности – естественные и немного небрежные брови. Но в крайности лучше не впадать: они не должны быть чрезмерно широкими. Лучше найти золотую середину.

«Чтобы не заморачиваться каждое утро, прорисовывая брови карандашом или тенями, я бы рекомендовала регулярно окрашивать их в тон волос. Чтобы покрасить брови, посещать салон необязательно – специальная краска или хна продаются в любом магазине косметики», – советует визажист СТБ.

Плавные брови 2019

Самой модной формой бровей в 2019 году станет плавная дуга. Изгиб бровей должен повторять собой надбровную дугу. Такая форма будет смотреться нежно и естественно, что одновременно захватывает собой и первый тренд нашего списка.

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Мальчишеские брови 2019

Не пугайтесь, это не имеется в виду перестать выщипывать брови вообще, как делает ваш молодой человек. Всего лишь нужно перестать пытаться сделать брови идеальными. Если некоторые волоски растут невпопад – ничего страшного, наоборот, сделайте это вашей изюминкой образа! А для более ухоженного вида просто зачесывайте их специальным гелем. Как сделать такой в домашних условиях, рассказала Елена Мельник:

«Я использую для укладки обычную щеточку (это может быть даже чистая щетка от туши) и лак для волос. Небольшое количество средства нужно распылить на щеточку и провести по бровям, придавая нужную форму. Эффект сохраняется в течение всего дня!».

Голливудские брови 2019

Еще один тренд, который очень полюбился визажистами. Проблема в том, что сделать такие брови специально не получится, ведь от природы они должны быть довольно густыми. Суть в том, чтобы не подкрашивать брови вообще. Только укладывать. Ведь именно естественность последние несколько лет пропагандируют голливудские звезды. Такие брови подчеркнут скулы, сделают красивый овал лица, а также выразительнее глаза.

Отсутствие бровей 2019

На модных показах возродился еще один тренд – лицо без бровей. Добиться такого эффекта можно с помощью обесцвечивания волосков, ведь удалять брови полностью визажисты не рекомендуют. Такой тренд больше подходит для съемок или модных мероприятий, но никак не для повседневной жизни.

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