Зима в самому розпалі. Але більшість свят вже закінчилися і від кричущих блискіток на нігтях хочеться перейти до чогось більш спокійного. Що ж в тренді в манікюрі взимку 2019 року — читайте в матеріалі.

Колір року 2019

У 2019 найпопулярнішим відтінком визнали «живий кораловий». На тенденції в манікюрі це також відобразиться. Сміливо робіть собі нігті з таким кольором, адже він одночасно надає свіжості рукам і некричуще виглядає.

Більше на тему: Манікюр 2019: модні тренди року від зірок телеканалу СТБ

Манікюр зима 2019: об’ємні кристали

Тенденція на кристали в манікюрі триває з минулого року. Тепер ви можете декорувати буквально кожен з нігтів різними елементами і це не буде виглядати занадто. Особливо, якщо ви любите нічні розваги, адже в світлі софітів кристали будуть особливо виграшно виглядатимуть.

Манікюр зима 2019: втирки

Взимку, коли в повітрі ще панує атмосфера свята, особливо полюбилися всім модницям втирки. Вони надають нігтям ненав’язливого сяйва, а також відкривають величезне поле для експериментів. І втім, чому б не продовжити собі свято ще трохи?

Більше на тему: Модний макіяж 2019: поради від Даші Трегубової

Манікюр зима 2019: кавовий

І хоча коричневий не зовсім зимовий колір, але в цьому році він став мега популярним як в одязі, так і в манікюрі. Такий колір підійде і на кожен день, якщо у вас є офісний дрес-код, і на побачення за чашкою кави. Вибирайте найбільш підходящий вам відтінок кавового і не забудьте показати його своєму майстрові.

Більше на тему: Модне зимове взуття 2018–2019: поради від Ольги Сумської

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ