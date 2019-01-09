Манікюр зима 2019: варіанти в фото від стилістів СТБ
Зима в самому розпалі. Але більшість свят вже закінчилися і від кричущих блискіток на нігтях хочеться перейти до чогось більш спокійного. Що ж в тренді в манікюрі взимку 2019 року — читайте в матеріалі.
Колір року 2019
У 2019 найпопулярнішим відтінком визнали «живий кораловий». На тенденції в манікюрі це також відобразиться. Сміливо робіть собі нігті з таким кольором, адже він одночасно надає свіжості рукам і некричуще виглядає.
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Манікюр зима 2019: об’ємні кристали
Тенденція на кристали в манікюрі триває з минулого року. Тепер ви можете декорувати буквально кожен з нігтів різними елементами і це не буде виглядати занадто. Особливо, якщо ви любите нічні розваги, адже в світлі софітів кристали будуть особливо виграшно виглядатимуть.
Манікюр зима 2019: втирки
Взимку, коли в повітрі ще панує атмосфера свята, особливо полюбилися всім модницям втирки. Вони надають нігтям ненав’язливого сяйва, а також відкривають величезне поле для експериментів. І втім, чому б не продовжити собі свято ще трохи?
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Манікюр зима 2019: кавовий
І хоча коричневий не зовсім зимовий колір, але в цьому році він став мега популярним як в одязі, так і в манікюрі. Такий колір підійде і на кожен день, якщо у вас є офісний дрес-код, і на побачення за чашкою кави. Вибирайте найбільш підходящий вам відтінок кавового і не забудьте показати його своєму майстрові.
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