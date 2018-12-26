Володар титулу найкращого кухаря-аматора України розповів, що привело його на «МастерШеф»-8. Чому Іван Міланович змінив тактику і перестав допомагати всім учасникам та що б він робив, якби не потрапив на проект? Усе це і багато іншого читайте в ексклюзивному інтерв’ю з переможцем «МастерШеф»-2018.

Ваню, які у вас були думки ближче до суперфіналу? Ви були впевнені у своїй перемозі?

Щойно надів свій кітель, вирішив відпустити ситуацію. Завжди повторював у голові: як буде – так буде. Головне, що протягом усього проекту я робив усе від себе залежне. Ніде не шукав легких шляхів і викладався на максимум. Це для мене було важливіше, ніж сама перемога. Я прийшов на «МастерШеф» насамперед вчитися, працювати над собою і кайфувати від того, що відбувається. У мене це вийшло.

Хто з ваших суперників більше за інших учасників був гідний перемоги?

Я завжди вважав Макса Пустовіта і Льва Маркевича дуже сильними учасниками. Ці хлопці працювали над собою і над своїми знаннями в кулінарії, як і я. І великим подивом для всіх стало те, що хлопці залишили проект до кітелів…

Дуже круто почав реалізовуватися Сержик Файний. По ньому була помітна крута динаміка на кухні. Шкода, що він не потрапив до суперфіналу.

Анжела Липська завжди стабільно розвивалася і ніколи не зраджувала собі. Вона дуже розумна, тактовна і начитана. Радий, що в суперфіналі я опинився саме з нею.

З якою метою ви прийшли на проект? Чи змінилася вона в процесі участі? Чому?

Я загорівся проектом ще два роки тому. І до того, як подати анкету на участь у восьмому сезоні, я дуже готувався до цього етапу.

Мені хотілося знову горіти від того, що я з головою поринаю у щось незвідане. Черговий раз опинитися у зоні дискомфорту, перевірити себе на міцність, ну, і повністю змінити свою сферу діяльності і той життєвий устрій, який у мене був до «МастерШеф». І у мене це все вийшло!

Для мене «МастерШеф» спочатку був не тільки кулінарним проектом, а повноцінною школою життя. Я отримав той досвід, який навряд чи отримав би за інших обставин. Мені дуже подобалися усі зміни, які відбувалися у мене в голові. І якби у мене зараз запитали, чи готовий я відмовитися від своєї перемоги, щоб прожити це все ще раз, я б без коливань відповів: «Звичайно!».

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Чим би займалися, якби не пройшли на проект?

Напевно, я б повернувся до Азії та продовжив те життя, яке у мене було до проекту. Я вірю в знаки і в те, що все відбувається з нами не випадково. Якби я не пройшов, то, швидше за все, це був би просто не мій шлях.

Хоча я дуже вірив в успіх і летів до Києва, зібравши всі речі, з квитком в один кінець.

Так, іноді я дуже самовпевнений (посміхається. — Прим. ред.)! Але саме ця самовпевненість зробила мене таким, яким я є зараз. І навряд чи без цієї риси я б досяг того, що у мене є в мої 25.

Спочатку ви були учасником, який завжди добровільно надівав на себе чорний фартух, навіть якщо не був винен у програші команди. Чому змінили стратегію?

Я завжди казав, що можу відповісти за свої провали і помилки. І я вважаю, що жодного разу не дав засумніватися в цьому. Просто з часом я став обережнішим і почав уникати приводів, через які я можу потрапити в чорні. Це теж певний досвід.

У якийсь момент я зрозумів, що дуже вимотаний і починаю вигорати. Що мені стає дуже важко думати про проблеми людей, які мене оточують, тягнути емоційно деякі ситуації. І я почав ставитися до кожного конкурсу як до роботи. У роботі я ніколи не змішую приватне з діловим. І щоразу, виходячи на кухню, я став відключати свої емоції та діяти так, як потрібно для виграшу, викладаючись на максимум.

Якби я не поміняв своє ставлення до подій, то навряд чи дійшов би до того етапу, на якому опинився.

Нітрохи не шкодую, що я прийняв таке рішення. І важливо, що люди, які мене оточують, це зрозуміли. Я ні з ким не посварився за час проекту і з усією двадцяткою ми дуже добре спілкуємося до цього дня.

Звичайно ж, тема, яка хвилює більшість глядачів: які у вас були стосунки з Еліною, Даринкою. Як ви спілкувалися до кінця проекту і чи спілкуєтеся зараз?

У нас була деяка захопленість один одним з Еліною Павленко. Але далі флірту це не зайшло. Я намагаюся не робити поспішних висновків і приймати рішення дуже виважено. Інтрижка заради інтрижки мені була не потрібна. А дівчину, з якою я можу пов’язати своє життя, в Еліні я не побачив. Але зараз вона щаслива з Владом Міцкевичем, і я за них щиро радий.

Із Дариною Цокало у нас ніколи не було стосунків, окрім як дружніх. Ми дуже близько спілкувалися один час. Але, знову ж таки, мені довелося переглянути свої погляди на людей, щоб остаточно не вигоріти. У якийсь момент Дарини стало дуже багато в моєму житті, і вона втрутилась в дуже особисті питання. Після цього ми перестали спілкуватися так тісно, ​​як це було раніше. Але ні, ми не в образі один на одного! Ми поговорили і знайшли відповіді на всі питання. Ми спілкуємося і дружимо і сьогодні, просто не так тісно, ​​як це було раніше.

Редакція сайту STB.UA щиро рада за Івана і бажає йому натхнення й успіхів!

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