Гороскоп на тиждень з 17 по 23 грудня розповість, що краще дарувати кожному знаку зодіаку. Кожен мріє зустріти своє кохання. А чи знали ви, що особливі подарунки на Новий рік допоможуть вашим рідним і друзям наблизитися до цієї мрії? Ви можете допомогти здійснити мрію близької людини, перетворившись на Санту. Детальніше читайте в гороскопі на тиждень з 17 по 23 грудня.

Овен

Набір аромасвічок. Овнам подаруйте аромасвічки. Під час горіння виділяється аромат: приємний, солодкий. Він наповнює квартиру енергетикою і заряджає дім. Треба вибрати свічки у формі сердець, будиночка або чашок з кавою. Головне, щоб була парна кількість.

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Телець

Навушники. Вони допомагають Тельцям абстрагуватися від оточення. І саме вони допоможуть Тельцям зустріти кохання, наприклад, поділившись із симпатичним перехожим новим хітом або впустивши їх ненароком.

Близнюки

Карта світу. Саме Близнюкам пощастить зустріти кохання у подорожі. Тому краще подарувати карту і дати можливість вибрати місце відпочинку, де вони точно закохаються. Для них не існує кордонів.

Рак

Подаруйте хазяйновитим ракам набір з ложок і виделок. Головне, щоб була парна кількість. Раки – хазяйновитий знак, такий подарунок тільки підкреслить цю рису. Самотнім представникам знака потрібно по обіді або на вечерю сервірувати стіл ще для однієї персони. Такими діями Раки неодмінно притягнуть енергетику кохання у дім. І вже через деякий час будуть вечеряти не самі.

Лев

Пазл стане прекрасним подарунком для Левів. На малюнку має бути парне зображення: вовки, птахи тощо. Головне, щоб пазли були великого розміру, щоб вибуховим Левам не довелося збирати пазл по крупицях, бо їх це може розізлити.

Діва

Красивий блокнот. Саме Дівам краще подарувати таку ділову річ, як блокнот. Діви цінують час та правильно розпланований графік. Самотнім представникам знака, які особисте життя залишили на другому плані, цей подарунок допоможе виділити час не тільки для роботи, а й для графіків побачень з новим коханням.

Терези

Домашні капці. Терезам краще за все купити річ, яка може належати майбутній половинці й вона зможе користуватися нею вдома. Наприклад, домашні капці – чоловічі або жіночі.

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Скорпіон

Чашки-половинки з двома ручками. Вони символізують одне ціле, тому мають бути подарунком для Скорпіонів. У другу чашку завжди треба наливати чай або каву, коли готуєте для себе. Таким чином, привертаєте енергетику другої половинки.

Стрілець

Килим для йоги. Йога – популярний спосіб розслабитись і… познайомитись. Зараз багато чоловіків і жінок відвідують такі заняття. Тож подарунок стане прекрасним приводом записатися на йогу і познайомитися там з цікавою людиною.

Козеріг

Парфуми. Саме аромати допоможуть причарувати чоловіків або жінок і привабити їхню енергетику. Але треба бути дуже обережними, вони можуть і відштовхнути половинку різким ароматом. Краще вибрати легкі, не дуже різкі аромати.

Водолій

Термос. Мало хто знає, що така практична річ, як термос, може стати першим кроком у знайомстві з коханням. Особливо, це стосується Водоліїв. Зима ще попереду, тому він стане незамінним, аби зберегти тепло кави для нової знайомої або знайомого. Обов’язково подаруйте його Водоліям.

Риби

Саме цьому знаку пощастило отримати золоту рибку у подарунок, яка виконуватиме всі бажання. Казка у житті потрібна кожному, і саме Рибам вона знадобиться у Новому році.

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