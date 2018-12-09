День благодійності в Україні: все про свято

Щороку в другу неділю грудня ми відзначаємо добре і потрібне свято – День благодійності в Україні. Сьогодні варто ще раз замислитися над тим, як важливо допомагати не лише своїм рідним, а й просто тим, хто потрапив у складну життєву ситуацію. А ми розповімо історію виникнення цього особливого свята в Україні та запропонуємо ідеї, як його провести.

Традиція відзначати День благодійності в нашій країні з’явилася 11 років тому – 13 грудня 2007. Згідно з указом, підписаним третім президентом України Віктором Ющенком, це свято припадає на другу неділю грудня кожного року. День покликаний затверджувати принципи гуманізму і милосердя, сприяти благодійній діяльності та підтримувати ініціативи громадських організацій. У 2018 День благодійності в Україні відзначають 9 грудня. До речі, дата збігається з іншим міжнародним святом – Днем прав людини.

Сьогодні все більше приватних осіб і бізнес-структур прагнуть долучитися до такого доброго руху. Однією з найбільших благодійних організацій нашої країни є Українська Біржа Благодійності (УББ). Це загальнонаціональна інфраструктура онлайн-пожертвувань. Платформа дозволяє всім охочим підтримати один із благодійних проектів. Усе, що потрібно, – вибрати історію, яка зачепила вас найбільше, ввести суму і натиснути «Заплатити». Будьте спокійні: кожна гривня з перерахованих коштів буде витрачена за призначенням.

Як провести День благодійності? Топ-5 ідей

Хоча творити добрі справи потрібно незалежно від дати у календарі, свято зайвий раз нагадує про необхідність залишатися чуйним і турбуватися про долю ближнього. Нехай поодинці кожен з нас і не має в своєму розпорядженні достатньо часу, сил і фінансових можливостей, щоб допомогти комусь, хто опинився в біді, але разом ми абсолютно точно здатні змінити світ на краще. Який внесок у спільну справу можете зробити ви? У нас є кілька рішень, що не вимагатимуть великих зусиль, проте без усілякого сумніву змусять вас посміхнутися і зроблять когось трішки щасливішими.

Стати донором. Згідно із законом України, здати кров для переливання може будь-який повнолітній громадянин, хороше здоров’я якого підтверджують результати медичного обстеження. Центри з найбільшою кількістю реципієнтів: Київський міський центр крові, «ОХМАТДИТ», Національний інститут раку. Віддати непотрібні речі. Вашій шафі точно піде на користь невелика ревізія. Не поспішайте викидати те, що більше не будете носити: одяг, який вам набрид, комусь принесе радість, зігріє, а може, навіть врятує життя. Те саме стосується іграшок, книг, платівок, постільної білизни і предметів інтер’єру – інакше кажучи, усього, що здатне забезпечити затишок. Ваші речі прийме організація Червоний Хрест, столичний Банк Одягу, Міжнародний благодійний фонд Хороших Справ. Записатися у волонтери. Наприклад, спробуйте допомагати будинку для людей похилого віку. Дві години, проведені за бесідою або грою в лото, не вплинуть суттєво на ваш щільний графік, зате стануть справжньою подією в житті чиїхось бабусі чи дідуся. Нагодувати голодного. Купіть у вуличного продавця їжу і пригостіть бездомного. Він буде вдячний! Врятувати тварину. Забрати улюбленця з притулку може не кожен. А ось допомогти тварині, яка потребує турботи і ласки, – з легкістю! Так, благодійний фонд Happy Paw пропонує взяти собачку або котика під свою опіку на відстані. Чотирилапий друг залишатиметься в притулку, але ви зможете забезпечувати його усім необхідним, а також відвідувати й забирати на прогулянку в будь-який час.

Учасниця 8 сезону шоу «Холостяк» Римма поділилася своїми думками і планами про благодійну діяльність:

«Я дуже підтримую різні благодійні заходи. Вважаю, що дуже важливо допомагати іншим, і особисто мені це дуже подобається. Адже потрібно постійно сіяти добро в цей світ! У майбутньому планую відкрити свій благодійний фонд допомоги дітям хворим на сколіоз та з іншими порушеннями постави».

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