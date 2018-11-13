Сьогодні, 13 листопада, весь світ відзначає Всесвітній день доброти (World Kindness Day). Не секрет, що в сучасному світі високих технологій, з божевільним ритмом життя, доброти залишається все менше. Тому такий день насамперед потрібен для того, щоб нагадати про мораль і людяність, про чуйність і взаємодопомогу. Робити добро — дуже легко, потрібно лише почати! Читайте в нашій статті докладніше про історію свята та про те, що рекомендує Ірина Чуєва, аби стати добрішим.

13 листопада 1998 року Всесвітній рух доброти (World Kindness Movement) провів свою першу конференцію в Токіо. У цю організацію вступили волонтери і добровольці з Австралії, Канади, Японії, Таїланду, Сінгапуру, Великобританії, США, а пізніше приєдналися й інші країни. Учасники Руху творять добро по всьому світу, тим самим надихаючи мільйони людей на хороші вчинки. Вони також створили свою «Декларацію доброти», згідно з якою мета об’єднання — «створити добріший і наповнений співчуттям світ».

У східних релігіях вважається, що вчинки людини визначають її долю і перевтілення. Тобто, роблячи добрі справи, можна бути спокійним за своє наступне життя. Але допомагати нужденним – це не просто «+» до карми, а спосіб показати, наскільки доброта цінна сьогодні. Тим більше, що вчені Мічиганського університету в США довели, що добрі люди менше хворіють і довше живуть. Це пов’язано з тим, що, роблячи добро, у людини зростає рівень лімфоцитів і розширюються судини — а значить, серце працює краще. До того ж, організм виробляє ендорфіни, що сприяє профілактиці стресу та депресії.

Ірина Чуєва, психолог телеканалу СТБ, поділилася порадами, що потрібно робити, аби бути добрішим і притягувати добро:

Приділіть особливу увагу праці а відпочинку. Більше гуляйте на свіжому повітрі. Не забувайте про повноцінний сон; Загартовуйтеся! Робіть зранку зарядку; Мешне сидіть за комп’ютером і в телефоні; Організовуйте для себе та своїх близьких маленькі приємні свята; Частіше обіймайтеся!

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Відзначати Всесвітній день доброти в 2018 році дуже просто! Все, що вам потрібно, – це зробити добру справу. Це може бути що завгодно: допомогти безхатькові чи бабусі, сказати добрі слова рідним або слова підтримки тим, кому вони потрібні. У будь-якому випадку, починати потрібно з себе і тоді світ стане добрішим!

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