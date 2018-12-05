У 30 випуску «МастерШеф»-2018 хтось назавжди попрощався зі своєю мрією. Людина, яка була за крок до кітелів, сумно помахала їм на прощання рукою. Хто пішов із «МастерШеф»-8 — читайте в матеріалі.

У 30 випуску «МастерШеф»-8 залишив Лев Маркевич.

Лев ще на кастингу вразив Ектора Хіменес-Браво своїми кулінарними талантами. У перемозі цього учасника майже ніхто не сумнівався. Інші кулінари-аматори намагалися рівнятися на нього, просили порад і допомоги, а він не відмовляв.

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У Льва Маркевича є досвід ведення кулінарного бізнесу, а тому до нього, як до капітана, часто хотіли потрапити в команду. До його стратегічного мислення прислухалися навіть найсильніші учасники.

Незважаючи на те, що Лев зовсім трохи не дотягнув до кітелів, на проекті він дуже виріс як кулінар.

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