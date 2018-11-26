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Телеканал СТБ / Любовний гороскоп на листопад 2018 року від Хаяла Алекперова: передбачення за знаками зодіаку

Любовний гороскоп на листопад 2018 року від Хаяла Алекперова: передбачення за знаками зодіаку

Телеканал СТБ

Любовний гороскоп на листопад 2018 року прогнозує нові знайомства, приємні сюрпризи та зміни. Але будьте обережні, уникайте необачних і поспішних рішень. Чого остерігатися і на що звернути увагу кожному знаку зодіаку — читайте в любовному гороскопі на листопад 2018 року від переможця «Битви екстрасенсів» в Україні та постійного експерта проекту «Слідство ведуть екстрасенси» Хаяла Алекперова.

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Любовний гороскоп на листопад 2018 Овен

Листопад закрутить одиноких Овнів у вихорі нових знайомств і подарує чимало можливостей налагодити своє особисте життя. Що потрібно від вас взамін — бути уважнішими і перебірливими, але при цьому довіряти своєму серцю. Сімейним знакам варто бути тактовнішими у висловлюваннях — ваші щирість і прямота можуть бути сприйняті не кращим чином, що загрожує серйозними конфліктами з коханою людиною.

Любовний гороскоп на листопад 2018 Телець

Цей місяць надасть Тельцям можливість розфарбувати своє життя в палітру романтичних кольорів. Не виключено, що в цей час самотні знаки вирушать в захопливу подорож під назвою «новий роман». Сімейні Тельці також будуть занурені в любовні розбірки, а тому кар’єрні досягнення і побутові справи при цьому опиняться на другому місці. Але зірки рекомендують дотримуватися золотої середини між справами сердечними і офісними турботами.

Любовний гороскоп на листопад 2018 Близнюки

У сфері особистих стосунків сімейних Близнюків чекає маса клопотів і нових спільних з партнером планів. Це можуть бути загальні покупки, ремонт або переїзд. У будь-якому випадку нудьгувати не доведеться. А ось самотнім представникам цього знака листопад надасть шанс виправити ситуацію. Головне не проґавити можливість, засиджуючись в чотирьох стінах. Пам’ятайте, що під лежачий камінь вода не тече.

Любовний гороскоп на листопад 2018 Рак

Цей період змусить Раків всерйоз задуматися над своєю позицією щодо подій. Властива їм практичність і відстороненість у стосунках часто є причинами сварок з коханими людьми. Але розташування небесних тіл в цьому місяці може помітно змінити ситуацію, підштовхнувши вас до активних дій і прояву своїх почуттів. Не виключено, що саме ви станете ініціатором романтичної вечері, спонтанної подорожі або серйозної відвертої розмови.

Любовний гороскоп на листопад 2018 Лев

Кінець осені підготував вам чимало приємних сюрпризів в особистому житті. Нові знайомства, спонтанні побачення — далеко не повний список того, що обіцяють вам зірки. Можливо, саме зараз Левам вдасться здійснити свої заповітні мрії, і вони почують нарешті саме ті слова, яких так давно чекали від своєї коханої людини. Головне при цьому — стримати притаманну вам наполегливість і дозволити вашій половинці проявити ініціативу.

Любовний гороскоп на листопад 2018 Діва

У цьому місяці Діви зможуть розібратися в собі та своїх почуттях, що допоможе визначитися в сфері особистих стосунків. Сімейні представники знака зрозуміють, чого саме чекають від свого партнера, з’ясують, де знаходяться підводні камені, на які вони постійно наступають. І при цьому зможуть позбутися образ і непорозуміння, які служать баластом в їхніх взаєминах. А ті Діви, які шукають свою любов, зможуть зрозуміти, що заважає їм побудувати своє щастя. Для цього потрібно лише прислухатися до себе.

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Любовний гороскоп на листопад 2018 Терези

Сфера особистих стосунків приємно порадує Терезів сюрпризами. Представники цього знака зодіаку опиняться в центрі уваги протилежної статі, а значить, самотні серця можуть змінити хід подій і розлучитися зі статусом холостяка. А от життя сімейних Терезів листопад приправить гостротою у вигляді ревнощів і пристрасті. А тому навіть ті пари, які разом вже багато років, зможуть поринути у вир почуттів.

Любовний гороскоп на листопад 2018 Скорпіон

У листопаді у тих Скорпіонів, які знайшли своє кохання, можливі невеликі конфлікти в особистому житті. Швидше за все, ваша половинка матиме потребу в увазі й турботі, тоді як ви більшу частину часу присвячуєте підкоренню кар’єрних висот. Щоб уникнути сварок і розбіжностей, постарайтеся відверто поговорити з коханою людиною, не дозволяючи недомовленості кидати тінь на ваші стосунки. Одиноким ж представникам знака зірки обіцяють романтичні знайомства. Але не поспішайте відкривати своє серце,  щоб не розчаруватися.

Любовний гороскоп на листопад 2018 Стрілець

У листопаді одиноких Стрільців чекають нові знайомства. Зірки радять бути відкритішими і не боятися змін. Цей період — найкращий час для початку нових стосунків. У вас є всі шанси, що романтичні побачення переростуть в міцні та тривалі почуття. Сімейним знакам варто бути обережнішими з критикою на адресу коханих — є велика ймовірність, що на ваші слова відреагують занадто емоційно.

Любовний гороскоп на листопад 2018 Козеріг

У справах любовних можливі невеликі суперечки, причиною яких будуть побут і ваша тяга до перфекціонізму. А тому не варто засмучуватися, якщо невеликий безлад, залишений на обідньому столі, для вашого партнера — не проблема. Пам’ятайте, що всі ми по-різному сприймаємо світ і те, що відбувається в ньому. Ставтеся поблажливіше до недоліків коханої людини і не забувайте про те, що ідеалів не існує.

Любовний гороскоп на листопад 2018 Водолій

У цьому місяці Водоліям варто бути вкрай обережними. Чого точно не варто робити — так це ділитися подробицями свого особистого життя з неперевіреними людьми. Є велика ймовірність стати героєм пліток і чуток. Середина місяця — найкращий час для побачень. Не виключено, що перша зустріч переросте в початок бурхливого роману.

Любовний гороскоп на листопад 2018 Риби

У цьому місяці Риби можуть прийняти чимало необачних і поспішних рішень. Особливо — в сфері любовних стосунків. Тому не варто поспішати з висновками і категоричними рішеннями. Не забувайте сім раз відміряти, перш ніж взяти в руки ножиці. Це стосується як самотніх представників знаку та їхніх нових знайомств, так і сімейних Риб, в рідній водоймі яких можливе невелике хвилювання.

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