Любовний гороскоп на жовтень 2018 року прогнозує кожному знаку зодіаку непідробні, щирі емоції та переживання. Хто зустріне свою другу половинку, а кому варто перевести стосунки з партнером на новий, більш відповідальний етап, розповів переможець «Битви екстрасенсів» в Україні та постійний експерт проекту «Слідство ведуть екстрасенси» Хаял Алекперов.

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Овен

У жовтні зірки радять вам проявити характер і витримку. Постарайтеся ні з ким не бути відвертими про своє особисте життя, інакше і ви, і ваш обранець можете стати об’єктом пліток і осуду навколишніх. Одиноким серцям зірки радять більше приділяти часу собі і своїй зовнішності, адже є велика ймовірність доленосної зустрічі. Тому намагайтеся виглядати зараз на всі сто!

Телець

Одиноким Тельцям зірки обіцяють удачу в сфері особистих стосунків. Побачення в цьому місяці можуть виявитися не тільки незабутніми і романтичними, але і при цьому — дуже перспективними. А тому є велика ймовірність початку серйозного роману! Сімейним представникам знака варто уникати недомовленості зі своїм партнером — саме вона стане головною причиною сварок. Моя порада: частіше відверто розмовляйте і не забувайте повторювати коханим про свої почуття.

Близнюки

Почуття можуть захоплювати Близнюків неочікувано і сильно, що може проявитися в будь-яких сферах життя: починаючи від появи нових ділових інтересів і до закоханості з першого погляду. Противитися цим бажанням важко, як ніколи. Але все ж, поринаючи у вир романтичних пристрастей, намагайтеся не втратити голову, або як мінімум звертайтеся за порадою до близьких.

Рак

Не варто заганяти і себе, і кохану людину в занадто жорсткі рамки. Вас може дратувати все, що йде не за планом, а це — хороший ґрунт для сварок і непорозумінь. Щоб уникнути негативу, пам’ятайте, що в любові не існує правил і обмежень. Навіть невелике запізнення на побачення може бути для когось закономірністю або випадковістю, але це зовсім не привід зайвий раз злитися і нервувати.

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Лев

У цьому місяці на порядку денному — сімейні питання. Не давайте волі емоціям і постарайтеся не провокувати конфлікти з коханими людьми. Адже ці сварки можуть затягнутися в тривалий конфлікт. Одиноким серцям зірки обіцяють нові знайомства. Але постарайтеся не бігти попереду паровоза — є велика ймовірність, що ваш емоційний настрій змусить вас квапити події. А цим ви зможете злякати потенційного партнера.

Діва

Зірки радять Дівам не проявляти нав’язливість щодо коханої людини. Особливо це стосується спільного проведення часу. Своїм впертим бажанням постійно бути разом ви шкодите насамперед собі. Краще змініть тактику і продемонструйте партнеру свою незалежність, залиште більше вільного простору. Уже зовсім скоро ситуація зміниться, і кохана людина проявить ще більше уваги до вас!

Терези

Жовтень подарує одиноким серцям шанс почати нові стосунки, а також змінити своє життя на краще. Вам надається шанс зустріти свою другу половинку або перевести свої взаємини з партнером на новий, більш відповідальний етап! Ви це можете зрозуміти несподівано: навіть під час неважливої на перший погляд розмови. Порада зірок: бути завжди у всеозброєнні, адже така подія – справа випадку.

Скорпіон

У любовних справах зірки радять Скорпіонам не йти напролом, а проявити максимум гнучкості. Опинившись у конфліктній ситуації зі своїм партнером, варто постаратися зберегти спокій і утриматися від образ і претензій. Краще розрядити напругу гумором або приємним сюрпризом з вашого боку. Змусивши свою кохану людину посміхнутися, ви побачите, що проблема зникла сама собою.

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Стрілець

Жовтень буде досить неоднозначним періодом для Стрільців в плані любовних стосунків. У цьому місяці ви можете одночасно прагнути якихось змін в особистому житті та боятися втратити відчуття стабільності. Намагайтеся бути рішучішими — саме зараз у вас є шанс змінити своє життя в кардинально кращу сторону!

Козеріг

Сімейним Козерогам не варто піддавати свої стосунки випробуванням на міцність. Оскільки навіть безневинний флірт з представниками протилежної статі стане для коханої людини приводом для ревнощів. Постарайтеся не гратися з вогнем! А щоб додати взаєминам пристрасті — влаштуйте коханій людині приємний сюрприз. Самотнім представникам знака в цьому місяці зірки не обіцяють кардинальних змін, але зате у них буде можливість розібратися в собі і знайти внутрішню гармонію.

Водолій

Зірки не радять вам займатися самокопанням, адже спроби розібратися в собі і в своїх стосунках з коханою людиною можуть не кращим чином позначитися на вашому взаєморозумінні. Постарайтеся не зациклюватися на проблемах, а більше думати про хороше. Ваше особисте життя і гармонія в ньому безпосередньо залежать від вашого настрою.

Риби

У стосунках зі своїм партнером в цьому місяці у вас є велика ймовірність повторити вже колись зроблену помилку. Саме це може стати приводом для серйозної сварки. Тому постарайтеся бути уважнішими і не наступати двічі на одні й ті ж граблі. Одиноким же рибам зірки обіцяють зміни. Але, щоб впустити їх у своє життя, намагайтеся не засиджуватися на місці та частіше виходьте в світ.

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