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Телеканал СТБ / Вихідні у вересні 2018 в Україні: скільки відпочиватимуть українці та як їх проведуть зірки СТБ

Вихідні у вересні 2018 в Україні: скільки відпочиватимуть українці та як їх проведуть зірки СТБ

Телеканал СТБ

Осінь активно набирає обертів, українці повернулися з відпусток і поринули у трудові будні. Багато хто вже думає про те, чи будуть у вересні додаткові вихідні. То скільки ж вихідних днів буде у вересні 2018 та які свята будемо відзначати, читайте в матеріалі.

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Коли вихідні у вересні 2018

Вересень не балуватиме українців додатковими вихідними — в цьому місяці не буде офіційних свят. Але звичайних вихідних днів у вересні 2018 набагато більше — десять замість восьми. Річ у тім, що вересень 2018 починається і закінчується вихідними, а це 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 вересня. І виходить, що українці працюватимуть всього 20 днів.

І хоча державних святкових вихідних не передбачається, ми зможемо відзначити чимало важливих дат.

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Свята у вересні 2018

1 вересня — День знань

2 вересня — День підприємця

8 вересня —  Міжнародний день солідарності журналістів

9 вересня —  День тестувальника

15 вересня — День фармацевтичного працівника

19 вересня — День HR-менеджера

27 вересня — День туризму

30 вересня — Всеукраїнський день бібліотек

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Зірки телеканалу СТБ поділилися своїми планами на вихідні вересня

Наприклад, Тетяна Висоцька, ведуча програми «Вікна-новини», буде в цьому місяці іменинницею:

«Для мене осінь — особливий період. І не тільки через те, що я народилася у вересні. Цей час наповнюється якимось особливим змістом і спокоєм. Я живу біля Святошинських озер, поруч є великий сосновий парк. Дуже люблю проводити там всі вихідні. З родиною плануємо вибиратися за місто ловити останні промені сонця і тепла».

Ганна Кушнерук, експерт проектів СТБ, також поділилася своїми планами:

«Осінь — найбільш творчий та надихаючий час. Кожен осінній день — це свято. Це відкриття лекційного сезону. Я роблю свої чарівні вечори у вітальні. Відкриття театрального сезону! А ще весілля, хрестини, виставки! Я міняю в будинку декор кожен сезон. Осінь —  час картатих пледів, плюшевих подушок. Горщики з хризантемами, кошики з яблуками, домашні теплі шкарпетки, обпікаючий глінтвейн. Вдома завжди пахне пряно і щедро. Я святкую осінь! Часто влаштовую собі вихідні по буднях. Уже багато років у вихідні зйомки і лекції».

А ось Даша Трегубова, ведуча унікального проекту «Цієї миті рік потому»,  у вересні відпочивати не планує. 

«У вересні буде багато зйомок, тому поки на вихідні ніяких планів не будую. Готуюся до ефірів», — коментує Даша.

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