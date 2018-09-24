Фіналістка «Битви екстрасенсів»-5 і експерт проекту «Слідство ведуть екстрасенси» Ярослава Федорова ексклюзивно розповіла журналістам STB.UA про те, чому може втратити свій рідкісний дар. З якої причини Ярослава ніколи не дивиться програми своїх розслідувань, і чим зараз захоплюється ясновидиця – читайте в матеріалі!

Більше на тему: Хаял Алекперов опублікував фото з дня народження

Ярослава, у вас в соцмережах з’явилося фото в’язання гачком. Це Ваше нове захоплення?

Так, це моє нове хобі. Незабаром я планую зайнятися Лімозькою вишивкою. Це техніка, яка використовується у створенні одягу від кутюр. Це дуже важка робота, але сподіваюся, що у мене вийде.

Ваше хобі володіє якимось містичним сенсом?

Звичайно! В’язання прямо пов’язане з магією. Згадайте: адже більшість знакових ритуалів (від вишивання весільного рушника до підкладали) робляться за допомогою ниток і вузлів.

Виходить ціла узелковая магія!

Так. Я дізналася, що навіть при дворі китайського імператора за допомогою в’язання створювали обереги. І зараз залишилися ритуали, під час яких весь негатив людини скидається на якусь нову в’язану річ. Згодом вона спалюється.

Ярослава, ви пишете картини, активно цікавитеся поезією, тепер ще й в’яжете. Яке захоплення буде наступним?

Я мрію зайнятися реставрацією і розписом предметів меблів.

Чи думали ви в якийсь момент залишити розслідування і зайнятися тільки хобі?

Це залежить не від мене. Я в будь-який момент можу втратити свій дар ясновидіння. Мій дар можуть забрати у мене.

Хто це може зробити?

Вищі сили.

Тільки у вас або у інших екстрасенсів теж?

У будь-якого, хто володіє даром ясновидіння.

А від чого це залежить?

Дивіться, якщо хірург невміло використовує свій інструмент, його позбавляють ліцензії. Якщо людина зброєю завдає шкоди оточуючим, його садять у в’язницю. Так і тут. Якщо ти неправильно поводишся зі своїм даром, ти його рано чи пізно втратиш.

Ярослава, чи будете ви дивитися нові випуски програми «Слідство ведуть екстрасенси» нового сезону?

Розслідування своїх колег буду дивитися обов’язково. А ось власні не дивлюся ніколи.

Чому так?

Дуже важко переживати ще раз ті емоції, які довелося випробувати під час розслідування. Потрібно сказати, що цей сезон став, справді, найважчим.

Більше на тему: Рубіна Цибульська: Мама привчала мене відмовлятися від м’яса через циганську магію

Дивіться одразу два прем’єрних випуски програми «Слідство ведуть екстрасенси» 30 вересня о 19.00! Не пропустіть!