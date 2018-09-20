У новому випуску реальних розслідувань проекту «Слідство ведуть екстрасенси» глядачі дізнаються про вбивство 15-річної дівчини, яке стало одним з найжорстокіших злочинів у Харківській області. Які несподівані подробиці спливуть в ході розслідування ясновидців, чому хлопець вбитої дівчини звів рахунки з життям і невже за гратами – невинний?

Шокуюче вбивство сталося в селищі Краснокутськ, Харківської області. Місцеві геологи знайшли закопаним у землю тіло дівчини. Це була п’ятнадцятирічна красуня Христина Стороженко. Слідство встановило, що вона піддалася жорстоким знущанням і насильству. За це вбивство затримали одного з місцевих жителів. Але рідні дівчини сумніваються у його причетності. І щоб розібратися в цьому, вони попросили допомоги екстрасенсів.

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За розслідування цієї справи взялися одні з найсильніших експертів проекту «Слідство ведуть екстрасенси», ясновидці Хаял Алекперов і Жанна Шулакова. Ще на початку розслідування спадковій відьмі наснилася сива жінка, яка благала про допомогу, а азербайджанський екстрасенс побачив сон, в якому з шиї дівчинки зривають ланцюжок з ладанкою. Що ж спільного між цими видіннями? І як пояснити той факт, що на дівчинці не було одного черевика?

Як з’ясували експерти, в справі про вбивство Христини Стороженко багато неточностей. Наприклад, правоохоронці закривають очі на той факт, що вказане місце вбивства не може бути реальним. Зразки ґрунту з черевика дівчинки не збігаються з ґрунтом місцевості, де знайшли її тіло. А люди, які хоч щось могли розповісти про події того вечора, плутаються у свідченнях. Чому – вони когось прикривають або знають те, про що не знають правоохоронці? Відповіді на ці питання дали ясновидці. Вони впевнені – дівчина знала свого вбивцю!

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Що сталося з Христиною в день її смерті? Чому під підозри ясновидців потрапив рідний батько дівчини? І чому люди з надможливостями відчули «камеру тортур», невже перед смертю дитину тримали у ній? Фінал цього розслідування просто шокує!

НЕ пропустіть! У неділю, 23 вересня, о 19:00 одразу два прем’єрних випуски проекту «Слідство ведуть екстрасенси»!

Дивіться відеоанонс наступного випуску «Слідство ведуть екстрасенси» просто зараз!

Video: Новий випуск «Слідство ведуть екстрасенси»: Ясновидці змінили хід розслідування, щоб показати всій країні справжніх вбивць неповнолітньої дівчини У новому випуску Слідство ведуть екстрасенси Жанна Шулакова і Хаял Алекперов розслідували вбивство дівчинки

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