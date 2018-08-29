PCEtLVN0aWNreSBMZWZ0LS0+DQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7IH0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDEzNDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgbGVmdDowO319DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV80IHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IGxlZnQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7fX0NCjwvc3R5bGU+DQoNCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSIvL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo8IS0tIGV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8zIC0tPg0KDQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzkxODM2OTIwMyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+PCEtLVN0aWNreSBSaWdodC0tPg0KDQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowOyB9DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxMzQwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8yIHsgd2lkdGg6IDE2MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IHJpZ2h0OjA7fX0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgcmlnaHQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowO319DQo8L3N0eWxlPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vcGFnZWFkMi5nb29nbGVzeW5kaWNhdGlvbi5jb20vcGFnZWFkL2pzL2Fkc2J5Z29vZ2xlLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjwhLS0gZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgLS0+DQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzM0MDc0OTY4MyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci5hZHRlbGxpZ2VudC5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==
Телеканал СТБ / Що не можна робити на Горіховий Спас: прикмети, звичаї та традиції

Що не можна робити на Горіховий Спас: прикмети, звичаї та традиції

Телеканал СТБ

Сьогодні, 29 серпня 2018 року, святкуємо Третій Спас, який також називають Горіховим або Хлібним. Він замикає двотижневий Успенський піст. Існує безліч прикмет, звичаїв, традицій, а також заборон, пов’язаних із цим днем. Що не можна робити на Горіховий Спас 2018, а також що обов’язково потрібно зробити цього дня, розповів переможець 18 сезону «Битви экстрасенсів», жрець графічної магії Каїн Крамер

29 серпня православні віряни відзначають останній Спас року. У народі це свято називають Горіховим або Хлібним. Назви пов’язані з тим, що саме в цю пору року люди зазвичай починали збір горіхів, а зі свіжозібраної пшениці господині випікали хліб, що був головною стравою свята. Однак, цей Спас має й третю назву – Полотняний. У народі говорили: «Перший Спас – на воді стоять, другий Спас – яблука їдять, третій Спас – на горі полотна продають». Звідси і назва.

Традиції Третього (Горіхового) Спаса

  • За традицією цього дня з ліщини заготовляли віники для лазні. Вважалося, що з їх допомогою можна було вилікувати навіть серйозні хвороби. Однак сушити ці віники потрібно далеко від інших, інакше вони можуть втратити цілющі властивості.
  • У багатьох містах організовували ярмарки, де продавали домоткані полотна. Крім того, торгівля в цей день обіцяє бути особливо сприятливою.
  • Для пробного збору врожаю цього дня в ліс посилали старшу жінку. Саме зібрана нею кількість горіхів служила мірою для інших збирачів.
  • На Хлібний Спас прийнято влаштовувати сімейну вечерю, головною стравою якої є свіжоспечений хліб, який, згідно з повір’ям, принесе здоров’я членам родини і достаток дому.
  • Як і в інші релігійні свята, обов’язковими вважається молитва і відвідування богослужінь.
  • Згідно з повір’ями, цього дня горіх має магічні властивості. З горіхової шкаралупи можна зробити настоянку, яка допомагатиме від хвороб протягом усього року.
  • За традицією цього дня заведено освячувати горіхи і заздалегідь приготований з борошна свіжого врожаю хліб.

Що не можна робити на Горіховий Спас

  • Цього дня не можна сваритися і бажати комусь зла. Кажуть, що неприємності, які побажаєш іншим, повернуться тобі сторицею.
  • 29 серпня не можна відмовляти в їжі бідним і мандрівникам.
  • Не можна відмовлятися від роботи. З давніх часів Хлібний Спас був днем ​​збору врожаю перед прийдешньою зимою.
  • Вважається, що цього дня в лісі бродить нечиста сила, тому вкрай не рекомендовано ходити в ліс без оберега.

Прикмети і повір’я

  • Багато горіхів на Спас – через рік запасешся хліба про запас.
  • Третій Спас на полотні, а хлібець на току.
  • Коли хороший Третій Спас – взимку буде квас.
  • Третій Спас запитає вас: хліб жали чи в тіні пролежали?

У народі говорили…

  • Після Успіння прийшло – сонце на осінь пішло.
  • Ластівки відлітають три рази, в три Спаса.
  • Якщо журавель відлітає до Третього Спасу, то на Покров буде морозно, а ні – то і зима почекає.

Більше на тему: Як уникнути конфлікту на роботі: поради Адінатха Джайадхара

Читайте більше цікавих новин в Viber і Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати