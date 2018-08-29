Сьогодні, 29 серпня 2018 року, святкуємо Третій Спас, який також називають Горіховим або Хлібним. Він замикає двотижневий Успенський піст. Існує безліч прикмет, звичаїв, традицій, а також заборон, пов’язаних із цим днем. Що не можна робити на Горіховий Спас 2018, а також що обов’язково потрібно зробити цього дня, розповів переможець 18 сезону «Битви экстрасенсів», жрець графічної магії Каїн Крамер.

29 серпня православні віряни відзначають останній Спас року. У народі це свято називають Горіховим або Хлібним. Назви пов’язані з тим, що саме в цю пору року люди зазвичай починали збір горіхів, а зі свіжозібраної пшениці господині випікали хліб, що був головною стравою свята. Однак, цей Спас має й третю назву – Полотняний. У народі говорили: «Перший Спас – на воді стоять, другий Спас – яблука їдять, третій Спас – на горі полотна продають». Звідси і назва.

Традиції Третього (Горіхового) Спаса

За традицією цього дня з ліщини заготовляли віники для лазні. Вважалося, що з їх допомогою можна було вилікувати навіть серйозні хвороби. Однак сушити ці віники потрібно далеко від інших, інакше вони можуть втратити цілющі властивості.

У багатьох містах організовували ярмарки, де продавали домоткані полотна. Крім того, торгівля в цей день обіцяє бути особливо сприятливою.

Для пробного збору врожаю цього дня в ліс посилали старшу жінку. Саме зібрана нею кількість горіхів служила мірою для інших збирачів.

На Хлібний Спас прийнято влаштовувати сімейну вечерю, головною стравою якої є свіжоспечений хліб, який, згідно з повір’ям, принесе здоров’я членам родини і достаток дому.

Як і в інші релігійні свята, обов’язковими вважається молитва і відвідування богослужінь.

Згідно з повір’ями, цього дня горіх має магічні властивості. З горіхової шкаралупи можна зробити настоянку, яка допомагатиме від хвороб протягом усього року.

За традицією цього дня заведено освячувати горіхи і заздалегідь приготований з борошна свіжого врожаю хліб.

Що не можна робити на Горіховий Спас

Цього дня не можна сваритися і бажати комусь зла. Кажуть, що неприємності, які побажаєш іншим, повернуться тобі сторицею.

29 серпня не можна відмовляти в їжі бідним і мандрівникам.

Не можна відмовлятися від роботи. З давніх часів Хлібний Спас був днем ​​збору врожаю перед прийдешньою зимою.

Вважається, що цього дня в лісі бродить нечиста сила, тому вкрай не рекомендовано ходити в ліс без оберега.

Прикмети і повір’я

Багато горіхів на Спас – через рік запасешся хліба про запас.

Третій Спас на полотні, а хлібець на току.

Коли хороший Третій Спас – взимку буде квас.

Третій Спас запитає вас: хліб жали чи в тіні пролежали?

У народі говорили…

Після Успіння прийшло – сонце на осінь пішло.

Ластівки відлітають три рази, в три Спаса.

Якщо журавель відлітає до Третього Спасу, то на Покров буде морозно, а ні – то і зима почекає.

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