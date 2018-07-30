30 липня у всьому світі святкується Міжнародний День Дружби. Це свято присвячується дружнім взаєминам між державами, національностями та культурами. Читайте подробиці.

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Міжнародний День Дружби вважається святом миру, любові, відсутності кордонів між національностями, релігіями та політичними інтересами. Сьогодні це одна з наймолодших міжнародних святкових дат.

Ідея проведення Дня дружби на офіційному рівні була оголошена в Міжнародне десятиріччя миру та ненасильства, що проводилося з 2001 по 2010 роки. Її зафіксували в Декларації та Програмі дій. Остаточно свято затвердили у 2011 році на 65-ій сесії Генасамблеї ООН.

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Однак традиція проведення Дня Дружби з’явилася раніше свого офіційного установлення. Вперше його відсвяткували в Парагваї в 1958 році, після чого звичай запозичили й інші країни.

У цього дня люди вітають одне одного, приділяючи особливу увагу своїм знайомим та друзям з інших країн.

Редакція STB.UA вітає всіх читачів з Міжнародним Днем Дружби! Нехай між вами й вашими друзями не буде кордонів! Цінуйте кожну добру слово та справжні щирі взаємини!

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