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Місячний календар стрижок на липень 2018

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Які дні сприятливі для зміни зачіски? Розповість місячний календар стрижок на липень 2018 року! Правильно вибраний день для походу до перукаря допоможе швидше відростити волосся, зміцнити волосяні фолікули й навіть позбутися лупи! Дивіться місячний календар стрижок на липень 2018 року!

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Лунный календарь стрижек на июль 2018

Ще з давніх часів вважалося, що волосся — джерело життєвої сили й енергії людини. Тому до будь-яких маніпуляцій з волоссям ставилися дуже дбайливо та робили їх тільки у певні дні.

До того ж модні салонні процедури можуть бути безрезультатними, якщо для їх проведення вибрати неправильний день. Дивно, але Місяць здатний впливати на загальний стан і ріст волосся!

Які сприятливі дні для стрижок обіцяє нам липень 2018 року, дізнайтеся просто зараз!

Сприятливі дні для стрижки у липні

Якщо хочете максимально надовго зберегти форму стрижки та довжину волосся, вибирайте дні в період фази спаду Місяця. Якщо ж вам хочеться швидше відростити волосся, орієнтуйтеся на фазу росту Місяця.

Місячний календар стрижок на липень — найсприятливіші дні: 10, 14, 15,16, 17, 18, 24, 25, 26.

Місячний календар стрижок на липень — несприятливі дні для стрижки: 6, 13, 29.

В інші дні відновлювальні процедури для волосся не матимуть якогось додаткового ефекту, однак і негативного результату боятися не варто. До стрижок потрібно ставитися з обережністю. Звертайте увагу, в якому знаку Зодіаку перебуває Місяць, а також який за рахунком місячний день ви обрали для походу в салон краси.

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Скористайтеся нашим місячним календарем стрижок на липень 2018 року, і ваше волосся завжди буде здоровим, сильним, красивим!

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