Сьогодні весь світ відзначає День поцілунків. Ми розповімо, звідки взялося це романтичне свято і як краще привітати своїх коханих. Історію цього дня і привітання ви знайдете в нашому матеріалі.
Читайте також: Фотографії зірок, які цілуються до Дня поцілунків
Історія
Виникло це незвичайне та романтичне свято наприкінці 19 століття у Великій Британії. Саме англійці визнали несправедливим, що у такого прекрасного прояву почуттів, як поцілунок, немає власного свята. А через сто років Організація Об’єднаних Націй затвердила День поцілунків, і свято набуло статусу міжнародного. Традиційно цього дня по всій планеті проходять святкові заходи, конкурси та змагання, пов’язані з поцілунками. На деяких навіть розігруються призи за найдовший, найпристрастніший або за найбільш незвичайний та красивий поцілунок.
Усю свою історію люди проявляли почуття через поцілунок. Коли ми пиняємося в романтичній ситуації або бачимо кохану людину, у нас виникає перше бажання – поцілувати її. Коли ж з’явився такий прояв кохання, як поцілунок? Є кілька версій. Перша – ритуальна, вона розповідає, що спочатку поцілунок був направлений до божеств як вищий прояв довіри. Пізніше в людей з’явилася віра в те, що під час поцілунку відбувається обмін душами. Ще одна популярна версія – антична, розповідає про те, що відтоді як розгніваний Зевс розділив чоловіків та жінок, вони намагаються знайти свою втрачену половинку через поцілунок.
Читайте також: Як правильно цілуватись: 20 видів поцілунків
Привітання з Днем поцілунку
***
День поцілунку свято романтичне,
Для деяких навіть незвичне.
Адже цілуватися можна цілий день,
У парку, у сквері всім кому не лінь.
Я тебе кохана моя, зі святом прекрасним вітаю,
І сьогодні з самого ранку тебе цілую ніжно і обіймаю.
Якщо почуття я свої не висловив словами,
Я сьогодні з радістю доведу устами.
Читайте також: Як визначити характер чоловіка за поцілунком
***
Карамельки, шоколадки не замінять його.
Ми на святі з тобою цілуємося зараз,
І милуються перехожі, побачивши нас.
З днем поцілунку тебе вітаю,
Адже дуже сильно тебе я кохаю.
Без тебе, кохана, не проживу ані дня,
Ніжна, красива, надійна моя.
***
Цьомки, чмоки, поцілунки,
Для душі це подарунки,
Дружні, ніжні та пристрасні,
Всі вони – завжди прекрасні!
В них сьогодні іменини,
Зі всіма вітайтесь ними,
Цілуйтесь весело й завзято,
І поцілунок створить свято!
***
Твоїх поцілунків мені багато не буває,
Від них в моїй душі сади любові розквітають,
Паморочиться в голові й метелики в душі літають.
Поцілунки твої смак меду мені нагадають.
З Днем поцілунку тебе, коханий, вітаю,
Від любові до тебе, як сніжинка, я тану,
Без твоїх поцілунків своє життя не уявляю,
Обіймати тебе, дорогий, й цілувати бажаю.
Не забудьте сьогодні поцілувати ваших близьких.
Читайте також: 12 фактів про поцілунки