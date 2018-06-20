Навіть в консервованому вигляді черешня зберігає свої смакові якості та корисні властивості. Саме тому багато господинь поспішають заготовити соковиту літню ягоду на зиму. Ми вже розповідали, як приготувати черешневе варення. А сьогодні хочемо поділитися рецептом освіжаючого компоту із черешні. Читайте в матеріалі, як зварити компот із черешні!

Приготування черешневого компоту вимагає мінімум зусиль і кулінарного досвіду. Із зазначеної кількості інгредієнтів вийде дві банки напою по 2 л.

Покроковий рецепт компоту із черешні

Вам знадобиться:

1,5 кг черешні

350 г цукру

2,5 л води

Спосіб приготування:

Черешню перебрати, очистити від листя і плодоніжок. В емальованій каструлі зварити сироп з цукру і води. Стерилізовані банки наповнити черешнею до плічок і залити ягоди приготованим цукровим сиропом доверху. Банки з ягодами і сиропом помістити в широку каструлю з гарячою водою і прикрити кришками. Пастеризувати компот при 80 °С протягом 30 хв. Дістати з води і герметично закатати. Перевернути догори дном і дати охолонути в такому положенні.

Смачного!

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