Як насолоджуватися смаком і користю улюбленої літньої ягоди впродовж усього року? Зробити апетитне варення з черешні на зиму! Ми знаємо, як приготувати цей ароматний, в міру солодкий смаколик швидко і без зайвого клопоту. Простий рецепт варення з черешні – в матеріалі.

Із зазначеної кількості інгредієнтів можна приготувати дві банки черешневого варення об’ємом 0,5 л.

Рецепт черешневого варення

Вам знадобиться:

½ кг черешні

600 г цукру

3 г лимонної кислоти

3 г ванільного цукру

Спосіб приготування:

Ягоди промити, видалити плодоніжки і кісточки. За бажанням замість кісточок в серединку черешні можна покласти шматочки волоського горіха. Для цукрового сиропу в каструлю вилити 1 склянку води. Додати цукор і поставити на повільний вогонь. Постійно помішуючи, довести до кипіння і зняти з вогню. Підготовлені ягоди залити отриманим сиропом і варити близько 35 хв., періодично помішуючи і знімаючи піну. За кілька хвилин до закінчення варіння додати до черешні лимонну кислоту. Це не дозволить готовому варенню засахаритися під час зберігання. Для аромату додати ванільний цукор. Розлити варення у стерилізовані банки і закатати. Огорнути банки з черешневим варенням ковдрою на 5 год. до повного охолодження.

Смачного!

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