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Телеканал СТБ / Варення з черешні: рецепт приготування на зиму

Варення з черешні: рецепт приготування на зиму

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Як насолоджуватися смаком і користю улюбленої літньої ягоди впродовж усього року? Зробити апетитне варення з черешні на зиму! Ми знаємо, як приготувати цей ароматний, в міру солодкий смаколик швидко і без зайвого клопоту. Простий рецепт варення з черешні – в матеріалі.

Cherry jam on wooden ground

Із зазначеної кількості інгредієнтів можна приготувати дві банки черешневого варення об’ємом 0,5 л.

Рецепт черешневого варення

Вам знадобиться:

  • ½ кг черешні
  • 600 г цукру
  • 3 г лимонної кислоти
  • 3 г ванільного цукру

Спосіб приготування:

  1. Ягоди промити, видалити плодоніжки і кісточки. За бажанням замість кісточок в серединку черешні можна покласти шматочки волоського горіха.
  2. Для цукрового сиропу в каструлю вилити 1 склянку води. Додати цукор і поставити на повільний вогонь. Постійно помішуючи, довести до кипіння і зняти з вогню.
  3. Підготовлені ягоди залити отриманим сиропом і варити близько 35 хв., періодично помішуючи і знімаючи піну.
  4. За кілька хвилин до закінчення варіння додати до черешні лимонну кислоту. Це не дозволить готовому варенню засахаритися під час зберігання. Для аромату додати ванільний цукор.
  5. Розлити варення у стерилізовані банки і закатати. Огорнути банки з черешневим варенням ковдрою на 5 год. до повного охолодження.

Смачного!

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