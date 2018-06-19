Як насолоджуватися смаком і користю улюбленої літньої ягоди впродовж усього року? Зробити апетитне варення з черешні на зиму! Ми знаємо, як приготувати цей ароматний, в міру солодкий смаколик швидко і без зайвого клопоту. Простий рецепт варення з черешні – в матеріалі.
Із зазначеної кількості інгредієнтів можна приготувати дві банки черешневого варення об’ємом 0,5 л.
Рецепт черешневого варення
Вам знадобиться:
- ½ кг черешні
- 600 г цукру
- 3 г лимонної кислоти
- 3 г ванільного цукру
Спосіб приготування:
- Ягоди промити, видалити плодоніжки і кісточки. За бажанням замість кісточок в серединку черешні можна покласти шматочки волоського горіха.
- Для цукрового сиропу в каструлю вилити 1 склянку води. Додати цукор і поставити на повільний вогонь. Постійно помішуючи, довести до кипіння і зняти з вогню.
- Підготовлені ягоди залити отриманим сиропом і варити близько 35 хв., періодично помішуючи і знімаючи піну.
- За кілька хвилин до закінчення варіння додати до черешні лимонну кислоту. Це не дозволить готовому варенню засахаритися під час зберігання. Для аромату додати ванільний цукор.
- Розлити варення у стерилізовані банки і закатати. Огорнути банки з черешневим варенням ковдрою на 5 год. до повного охолодження.
Смачного!
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