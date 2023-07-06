Как приготовить варенье из черешни на зиму: рецепт пошагово

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Варенье из черешни: рецепт приготовления на зиму

06.07.2023

Как приготовить варенье из черешни на зиму? Этот вопрос сейчас как нельзя актуален. Редакция сайта STB.UA подготовила для вас простой и очень вкусный рецепт этого ароматного и в меру сладкого лакомства. Все подробности приготовления варенья из черешни читайте в нашем материале.

Cherry jam on wooden ground

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Из указанного количества ингредиентов можно приготовить две банки варенья из черешни объемом 0,5 л.

Рецепт черешневого варенья

Ингредиенты: 

  • ½ кг черешни
  • 600 г сахара
  • 3 г лимонной кислоты
  • 3 г ванильного сахара

Способ приготовления:

  1. Ягоды промыть, удалить плодоножки и косточки. По желанию вместо косточек в серединку черешни можно поместить кусочки грецкого ореха.
  2. Для сахарного сиропа в кастрюлю вылить 1 ст. воды. Добавить сахар и поставить на медленный огонь. Постоянно помешивая, довести до кипения и снять с огня.
  3. Подготовленные ягоды залить получившимся сиропом и варить около 35 мин., периодически помешивая и снимая пену.
  4. За несколько минут до окончания варки добавить к черешне лимонную кислоту. Это не даст готовому варенью засахариться во время хранения. Для аромата добавить ванильный сахар.
  5. Разлить варенье по стерилизованным банкам и закатать. Обернуть банки с вареньем одеялом из черешни на 5 ч до полного остывания.

Приятного аппетита!

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