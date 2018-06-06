Шукаете як приготувати полуничний джем? Сезон полуниці проходить швидко, потрібно встигнути і свіжої наїстися і заготовки на зиму зробити. Адже так приємно взимку відкрити баночку полуничного джему, полити ним сирники, чізкейк або морозиво і на кілька хвилин відчути аромат літа. Рецепт приготування на зиму полуничного джему ви знайдете в нашому матеріалі.

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Інгредієнти:

1 кг полуниці

150 гр цукру

1,5 ст.л. цукрової пудри

1,5 ст.л. лимона

1,5 ст.л. агар-агару

2 ч.л. ванільного екстракту (за бажанням)

Спосіб приготування:

Полуницю помити, видалити хвостики і порізати на невеликі шматочки Перекласти ягоди у велику миску та засипати цукром. Миску з полуницею поставити на вогонь і довести до кипіння. Варити близько 10 хвилин, періодично перемішувати та знімати піну. За пару хвилин до того як вимикати вогонь додати лимонний сік, агар-агар, ванільний екстракт і добре перемішати. Остудити та перебити за допомогою погружного блендера (можна звичайним). Перелити джем в заздалегідь простерилізовані банки і закатати кришками.

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