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Полуничний джем: рецепт приготування на зиму

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Шукаете як приготувати полуничний джем? Сезон полуниці проходить швидко, потрібно встигнути і свіжої наїстися і заготовки на зиму зробити. Адже так приємно взимку відкрити баночку полуничного джему, полити ним сирники, чізкейк або морозиво і на кілька хвилин відчути аромат літа. Рецепт приготування на зиму полуничного джему ви знайдете в нашому матеріалі.

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Інгредієнти:

  • 1 кг полуниці
  • 150 гр цукру
  • 1,5 ст.л. цукрової пудри
  • 1,5 ст.л. лимона
  • 1,5 ст.л. агар-агару
  • 2 ч.л. ванільного екстракту (за бажанням)

Спосіб приготування:

  1. Полуницю помити, видалити хвостики і порізати на невеликі шматочки
  2. Перекласти ягоди у велику миску та засипати цукром.
  3. Миску з полуницею поставити на вогонь і довести до кипіння.
  4. Варити близько 10 хвилин, періодично перемішувати та знімати піну.
  5. За пару хвилин до того як вимикати вогонь додати лимонний сік, агар-агар, ванільний екстракт і добре перемішати.
  6. Остудити та перебити за допомогою погружного блендера (можна звичайним).
  7. Перелити джем в заздалегідь простерилізовані банки і закатати кришками.

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