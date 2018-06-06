Сьогодні, 6 червня 2018 року, в Україні святкують День журналіста. Читайте, як було встановлено це свято. А також ми зібрали найоригінальніші привітання з Днем журналіста у картинках і віршах російською та українською мовами в нашому матеріалі. Не забудьте приділити увагу своїм знайомим, які працюють в цій професії!
6 червня – як дату для святкування Дня журналістів – обрали тому, що в цей день у 1992 році Національну спілку журналістів України прийняли до Міжнародної федерації журналістів (найбільшу в світі організацію працівників ЗМІ). Це свято стало офіційним у 1994 році, коли тодішній Президент Леонід Кравчук підписав указ, що проголошує День журналіста.
Привітання з Днем журналіста
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Ваша зброя – слово,
Штик у вас – перо,
Їх використовуйте
Людям на добро!
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У цей день ми хочемо вам побажати гострого пір’я, влучних заміток, безстрашних викриттів і удачі на цікавому, але часом ризикованому, журналістському терені. Зі святом вас!
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Сьогодні Україна відзначає День журналіста.
Тож бажаєм вам – хай сонце ясно світить й не згасає,
Наче маяк далеким кораблям.
Висвітлює життя завжди доречно,
За мить відображає часу плин,
І навіть там, де бути небезпечно,
Йому не обійтися без новин.
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Якщо ти журналіст, боятися не треба,
Бо визнання людей – ось головна потреба.
Ми вас зі святом від душі вітаємо,
У нелегкій роботі успіхів бажаємо.
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Незримий друг нам і товариш,
Своїм пером ти розумами правиш.
Тобі бажаємо ми і надалі
Вперед дивитися і бути витривалим!
Листівки-привітання з Днем журналіста
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