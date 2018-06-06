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Телеканал СТБ / 6 червня – День журналіста: привітання в віршах та картинках

6 червня – День журналіста: привітання в віршах та картинках

Телеканал СТБ

Сьогодні, 6 червня 2018 року, в Україні святкують День журналіста. Читайте, як було встановлено це свято. А також ми зібрали найоригінальніші привітання з Днем журналіста у картинках і віршах російською та українською мовами в нашому матеріалі. Не забудьте приділити увагу своїм знайомим, які працюють в цій професії!

6 червня – як дату для святкування Дня журналістів – обрали тому, що в цей день у 1992 році Національну спілку журналістів України прийняли до Міжнародної федерації журналістів (найбільшу в світі організацію працівників ЗМІ). Це свято стало офіційним у 1994 році, коли тодішній Президент Леонід Кравчук підписав указ, що проголошує День журналіста.

Привітання з Днем журналіста

***

Ваша зброя – слово,

Штик у вас – перо,

Їх використовуйте

Людям на добро!

***

У цей день ми хочемо вам побажати гострого пір’я, влучних заміток, безстрашних викриттів і удачі на цікавому, але часом ризикованому, журналістському терені. Зі святом вас!

***

Сьогодні Україна відзначає День журналіста.

Тож бажаєм вам – хай сонце ясно світить й не згасає,

Наче маяк далеким кораблям.

Висвітлює життя завжди доречно,

За мить відображає часу плин,

І навіть там, де бути небезпечно,

Йому не обійтися без новин.

***

Якщо ти журналіст, боятися не треба,

Бо визнання людей – ось головна потреба.

Ми вас зі святом від душі вітаємо,

У нелегкій роботі успіхів бажаємо.

***

Незримий друг нам і товариш,

Своїм пером ти розумами правиш.

Тобі бажаємо ми і надалі

Вперед дивитися і бути витривалим!

Листівки-привітання з Днем журналіста

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