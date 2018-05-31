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Телеканал СТБ / Запіканка з кабачків та фаршу: рецепт приготування

Запіканка з кабачків та фаршу: рецепт приготування

Телеканал СТБ

Запіканка з кабачків із фаршем — це проста в приготуванні, але надзвичайно апетитна страва. Якщо хочете потішити рідних чимось смачненьким на вечерю, обов’язково скористайтеся цим рецептом. Читайте, як зробити запіканку з кабачків, вже зараз!

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Запеканка из кабачков

Складові:

  • Кабачок – 2–3 шт.
  • Фарш (будь-який) – 500–600 г
  • Цибулина – 1 шт.
  • Помідор – 1–2 шт. (можна замінити томатною пастою, кетчупом)
  • Сметана 15% жирності – 3–4 ст. л.
  • Натуральний йогурт без добавок – 1 ст. л.
  • Яйця – 2 шт.
  • Часник – 2–4 зубчики
  • Тертий твердий сир
  • Орегано – 0,5 ч. л.
  • Перець чорний мелений
  • Сіль

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Приготування:

  1. Поставити на розігрів пательню, нарізати цибулю дрібними кубиками. Злегка обсмажити.
  2. У підсмажену цибулю додати фарш. Посолити, поперчити. Смажити, розбиваючи м’ясні грудочки.
  3. Нарізати помідори кубиками, додати у фарш. Смажити, поки з них не піде волога (5 хв.).
  4. Приготувати заливку для запіканки. Збити разом сметану, йогурт, яйця, сіль, орегано, розчавлений часник.
  5. Підготувати кабачки. Очистити від шкірки, якщо в цьому є потреба, нарізати тонкими смужками.
  6. Розігрівати духовку до 180 °C. Форму для випікання змастити вершковим маслом.
  7. Викласти дно форми кабачками в один шар, полити соусом, викласти тонкий шар фаршу. У такій же послідовності викладати інші шари, поки не закінчаться всі інгредієнти.
  8. Верхній шар полити заливкою. Утрамбувати запіканку, щоб вона щільніше лежала у формі.
  9. Посипати тертим твердим сиром та відправити в духовку. Випікати 45 хв.

Смачного!

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