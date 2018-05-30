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Телеканал СТБ / Полуничний сорбет: рецепт у домашніх умовах

Полуничний сорбет: рецепт у домашніх умовах

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Хочете дізнатися, як приготувати смачний та корисний полуничний сорбет? Редакція сайту STB.UA ділиться з вами простим рецептом, за яким легко приготувати його в домашніх умовах без значних витрат часу. Читайте рецепт, як приготувати сорбет із полуниці, просто зараз!

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Клубничный сорбет

Для приготування сорбету на 4 порції вам знадобляться:

  • 500 г полуниці
  • ½ склянки цукру
  • Дрібка солі
  • 1,5 ч. л. крохмалю
  • 1,5 ч. л. холодної води
  • 3 ст. л. лимонного соку

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Клубничный сорбетСпосіб приготування:

  1. Нарізати полуницю.
  2. Збити в блендері або кухонному комбайні нарізані ягоди до консистенції однорідного пюре.
  3. Змішати у великій каструлі ягідне пюре, сіль, цукор. Помішуючи, нагрівати на невеликому вогні до кипіння.
  4. В окремій ємності змішати крохмаль і воду. Отриману суміш, розмішуючи, додати в каструлю.
  5. Прибрати з вогню пюре, додати лимонний сік. Заховати у холодильник на 2 години.
  6. Через деякий час заморозити сорбет у морозивниці або пластиковому контейнері. У другому випадку відкрити кришку та розмішувати кожні 30 хв., доки суміш не набуде бажаної консистенції.

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Цей рецепт підійде для приготування холодного десерту і з інших ягід. Головне — бажання й фантазія. Скористайтеся нашими порадами та насолоджуйтеся ніжним смаком домашнього полуничного сорбету!

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