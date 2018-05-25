У спекотну погоду особливо хочеться поласувати солодким освіжаючим морозивом. Його більш корисну і натуральну версію – сорбет – з лекістю можна приготувати в домашніх умовах. Основою для цього популярного італійського десерту можуть служити майже будь-які ягоди та фрукти. Але сьогодні ми пропонуємо спробувати черешневий сорбет. Хочете дізнатися, як його приготувати? Рецепт черешневого сорбета знайдете в нашому матеріалі!
Щоб зробити черешневий сорбет ще більш цікавим на смак, можете додати кілька чайних ложок ягідного або фруктового лікеру. Це, до того ж, подарує неповторний аромат і не дозволить сорбету занадто застигнути.
Сорбет з черешні (рецепт)
Складові:
- 750 г черешні
- 1 невеликий лимон
- 1 жменя листя м’яти
- 50 г цукрової пудри
- 1 ст. л. лікеру (наприклад, вишневого)
Спосіб приготування:
- Очистити черешню від кісточок. М’якоть скласти в чашу блендера і подрібнити в пюре.
- Додати лимонний сік, цукрову пудру і лікер. Добре перемішати і відправити на 1-2 год в морозильну камеру.
- Дістати масу, збити ще раз і повернути в морозильник на 2 год.
За 45 хв до подачі рекомендовано переставити сорбет у холодильник.
Смачного!
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