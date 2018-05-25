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Телеканал СТБ / Черешневий сорбет: рецепт в домашніх умовах

Черешневий сорбет: рецепт в домашніх умовах

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У спекотну погоду особливо хочеться поласувати солодким освіжаючим морозивом. Його більш корисну і натуральну версію – сорбет – з лекістю можна приготувати в домашніх умовах. Основою для цього популярного італійського десерту можуть служити майже будь-які ягоди та фрукти. Але сьогодні ми пропонуємо спробувати черешневий сорбет. Хочете дізнатися, як його приготувати? Рецепт черешневого сорбета знайдете в нашому матеріалі!

Щоб зробити черешневий сорбет ще більш цікавим на смак, можете додати кілька чайних ложок ягідного або фруктового лікеру. Це, до того ж, подарує неповторний аромат і не дозволить сорбету занадто застигнути.

черешневый сорбет

Сорбет з черешні (рецепт)

Складові:

  • 750 г черешні
  • 1 невеликий лимон
  • 1 жменя листя м’яти
  • 50 г цукрової пудри
  • 1 ст. л. лікеру (наприклад, вишневого)

Спосіб приготування:

  1. Очистити черешню від кісточок. М’якоть скласти в чашу блендера і подрібнити в пюре.
  2. Додати лимонний сік, цукрову пудру і лікер. Добре перемішати і відправити на 1-2 год в морозильну камеру.
  3. Дістати масу, збити ще раз і повернути в морозильник на 2 год.

За 45 хв до подачі рекомендовано переставити сорбет у холодильник.

Смачного!

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