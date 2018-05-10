Румунію на пісенному конкурсі Євробачення-2018 представлять The Humans із піснею «Goodbye». Виступ артистів відбудеться у другому півфіналі 10 травня під номером 2.

Євробачення-2018. Румунія. The Humans — Goodbye: дивитися кліп і слухати пісню



У березні цього року в Румунії пройшов фінал Національного відбору. На конкурсі журі та публіка визначилися із представником своєї країни на Євробаченні-2018, проголосувавши за The Humans. Примітно, що в день відбору групі виповнився рівно рік з моменту заснування.

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The Humans складається з музикантів, які дуже давно вирішили пов’язати своє життя з творчістю: майже кожен учасник закінчив музичний заклад. Цікаво, що деякі члени нинішнього колективу – басист Алін Неагой, клавішник Алекс Матей, вокалістка Христина Карамарко і Аді Зошити – раніше співали в групі Jukebox. Через деякий час вони вирішили створити The Humans, запросивши до співпраці гітариста Алекса Кісмару і вокаліста Аді Танасе.

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На Євробаченні-2018 The Humans представлятимуть Румунію із піснею «Goodbye», яка розповідає про мотивацію і віру в себе.

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