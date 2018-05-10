Польщу на пісенному конкурсі Євробачення-2018 представить Gromee і Лукас Мейєр з піснею «Light Me Up». Виступ артистів відбудеться у другому півфіналі 10 травня під номером 11.

Дивитися онлайн перший півфінал Євробачення-2018

Євробачення-2018. Польща. Gromee і Лукас Мейєр — Light Me Up: дивитися кліп і слухати пісню



У польському Національному відборі глядачі віддали рекордну кількість голосів за польсько-шведський дует Gromee и Лукас Мейер. Артисти виступили із запальною танцювальною композицією.

Композиція «Light Me Up», з якою дует виступить на Євробаченні-2018, розповідає про підтримку близьких людей і віру в себе.

Gromee — діджей, автор пісень і продюсер. Він створює музику всесвітньовідомим зіркам, і його хіти набирають славу в інтернеті. Лукас Мейєр більшу частину часу проводить у гурті No Sleep for Lucy – колектив, який постійно співпрацює з відомими бендами.

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