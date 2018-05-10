На пісенному конкурсі Євробачення-2018 Мальту представить Крістабель з піснею «Taboo». Виступ співачки відбудеться в другому півфіналі 10 травня під номером 12. Вона виконає композицію англійською мовою.

Євробачення 2018. Дивитися онлайн перший півфінал

Євробачення-2018: Мальта. Крістабель — Taboo: дивитися кліп і слухати пісню.

Крістабель Борг розпочала свою кар’єру ще будучи підлітком. Брала участь в декількох пісенних проектах, серед яких був також мальтійський відбір на Дитяче Євробачення. Деякий час вона працювала телеведучою, після чого вирішила зосередитися на музичній кар’єрі.

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Співачка вісім разів ставала володаркою найпрестижнішої музичної нагороди в Мальті — Bay Music Awards. Тричі брала участь у мальтійському Нацвідборі: в 2014, 2015 і 2016 роках, де щоразу потрапляла в десятку кращих. І нарешті, після річної перерви, на національному відборі «Malta Eurovision Song Contest» з піснею «Taboo» вона здобула перемогу і завоювала право представити країну на пісенному конкурсі.

Текст пісні «Taboo» закликає більш відкрито говорити про психічні захворювання і проявляти до людей, які страждають ними, більше співчуття.

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