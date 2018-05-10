Євробачення-2018 пройде в Лісабоні 8, 10 і 12 травня. Ми підготували список країн – учасниць другого півфіналу, який відбудеться 10 травня 2018 року в Португалії. Подробиці — в матеріалі.
Євробачення 2018. Другий півфінал від 10.05.2018 дивитися онлайн
Євробачення 2018. Перший півфінал від 08.05.2018 дивитися онлайн
У другому півфіналі виступлять 18 учасників в такому порядку:
- Норвегія: Alexander Rybak — «That’s How You Write A Song»
- Румунія: The Humans — «Goodbye»
- Сербія: Sanja Ilić & Balkanika — «Nova Deca»
- Сан-Марино: Jessika (feat. Jenifer Brening) — «Who We Are»
- Данія: Rasmussen — «Higher Ground»
- Росія: Julia Samoylova — «I Will not Break»
- Молдова: DoReDos — «My Lucky Day»
- Нідерланди: Waylon — «Outlaw In ‘Em»
- Австралія: Jessica Mauboy — «We Got Love»
- Грузія: Iriao — «For You»
- Польща: Gromee feat. Lukas Meijer — «Light Me Up»
- Мальта: Christabelle — «Taboo»
- Угорщина: AWS — «Viszlát Nyár»
- Латвія: Laura Rizzotto — «Funny Girl»
- Швеція: Benjamin Ingrosso — «Dance You Off»
- Чорногорія: Vanja Radovanovic — «Inje»
- Словенія: Lea Sirk — «Hvala, ne»
- Україна: MELOVIN — «Under The Ladder»
Усі пісні учасників ви можете прослухати на нашому сайті.
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Нагадаємо, букмекери пророкують представнику України MELOVIN’у 20 місце. Фаворитом же після першого півфіналу вважають представницю Кіпру Елені Фурейру.
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