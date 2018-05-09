Учора відбувся перший півфінал Євробачення-2018. Хто з учасників пройшов у фінал і продовжить боротьбу за перемогу в конкурсі — ви вже можете дізнатися у нас на сайті. А поки давайте подивимося, як змінилися ставки букмекерів після першого ефіру. Подробиці читайте в матеріалі.

Дивитися онлайн-трансляцію другого півфіналу від 10.05.2018

Букмекери оновили дані по фаворитам Євробачення-2018. Зараз в топ-3 лідерів знаходяться Кіпр, Норвегія, Франція.

Кіпр на пісенному конкурсі представила Елені Фурейра з піснею «Fuego»:



Виступ Олександра Рибака ми побачимо в другому півфіналі 10 травня.

Норвегія — Олександр Рибак з піснею «That’s How You Write A Song»:



Франція входить у «велику четвірку» країн, що проходять у фінал автоматично. Її виступ ми побачимо тільки 12 травня.

Франція — Madame Monsieur з піснею — «Mercy»:



Представник України MELOVIN змістився на 20 місце.

Нагадаємо, MELOVIN виступатиме з піснею «Under The Ladder» у другому півфіналі 10 травня під номером 18.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.