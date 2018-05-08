На пісенному конкурсі Євробачення-2018 Швейцарію представлять Zibbz з піснею «Stones». Виступ дуету відбудеться в першому півфіналі 8 травня під номером 17. Вони виконають композицію англійською мовою.

Євробачення-2018: Швейцарія. Zibbz — Stones: дивитися кліп і слухати пісню

На Євробаченні-2018 Швейцарію представлять Zibbz. Дует був заснований 2008 року Корінн Гфеллер і її рідним братом Стефаном Гфеллером. Назва гурту — модифікація англійського слова «siblings», що означає «брати та сестри». З 2011 року Zibbz розвивають свою музичну кар’єру в Лос-Анджелесі, про що в Швейцарії навіть виходило телевізійне шоу.

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Корінн і Стефан вперше звернули на себе увагу як учасники музичного гурту, який супроводжував виступи швейцарського рокера Гьола (Gölä).

Твори дуету — мікс поп-музики, електроніки та альтернативного року. На Євробаченні-2018 колектив представить електронний трек з чіпляють запальним ритмом, різкими басами та посланням до глядача: не кидайте один в одного каміння, займайтеся своїм життям і вірте в себе.

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