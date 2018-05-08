Македонію на пісенному конкурсі Євробачення-2018 представить група Eye Cue з піснею «Lost And Found». Виступатиме колектив у першому півфіналі 8 травня під номером 11. Вони виконають композицію англійською мовою.

Євробачення 2018. Македонія. Eye Cue — Lost And Found: дивитися кліп і слухати пісню

Eye Cue — македонський дует, який у 2008 році створили Боян Трайковський і Марія Івановськи. На Євробаченні-2018 вони виконають пісню в стилі поп-рок. Їх складний за структурою і водночас танцювальний трек «Lost And Found» дослівно перекладається як «Бюро знахідок». Букмекери пророкують, що до фіналу дует не пройде. Скласти свою думку про групу та їх пісні ви зможете вже 8 травня в першому півфіналі.

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