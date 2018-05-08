Євробачення-2018 пройде в Лісабоні 8, 10 і 12 травня. Ми підготували список країн – учасниць другого півфіналу, який відбудеться 10 травня 2018 року в Португалії. Подробиці — в матеріалі.

Євробачення 2018. Перший півфінал від 08.05.2018 дивитися онлайн

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У другому півфіналі виступлять 18 учасників в такому порядку:

Норвегія: Alexander Rybak — «That’s How You Write A Song» Румунія: The Humans — «Goodbye» Сербія: Sanja Ilić & Balkanika — «Nova Deca» Сан-Марино: Jessika (feat. Jenifer Brening) — «Who We Are» Данія: Rasmussen — «Higher Ground» Росія: Julia Samoylova — «I Will not Break» Молдова: DoReDos — «My Lucky Day» Нідерланди: Waylon — «Outlaw In ‘Em» Австралія: Jessica Mauboy — «We Got Love» Грузія: Iriao — «For You» Польща: Gromee feat. Lukas Meijer — «Light Me Up» Мальта: Christabelle — «Taboo» Угорщина: AWS — «Viszlát Nyár» Латвія: Laura Rizzotto — «Funny Girl» Швеція: Benjamin Ingrosso — «Dance You Off» Чорногорія: Vanja Radovanovic — «Inje» Словенія: Lea Sirk — «Hvala, ne» Україна: MELOVIN — «Under The Ladder»

Усі пісні учасників ви можете прослухати на нашому сайті.

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Нагадаємо, букмекери пророкують представнику України MELOVIN’у 18 місце. Фаворитом же вважають представницю Ізраїлю Нетту Барзілай.

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