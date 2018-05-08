Євробачення 2018 пройде в Лісабоні 8, 10 і 12 травня. Ми підготували список країн-учасниць першого півфіналу, який відбудеться 8 травня 2018 у Португалії. Подробиці – в матеріалі.

Євробачення 2018. Перший півфінал від 08.05.2018 дивитися онлайн

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У першому півфіналі виступлять 19 учасників у такому порядку:

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Нагадаємо, представник України MELOVIN виступить із композицією Under the Ladder у другому півфіналі під номером 18.

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Коментатором прямих ефірів Євробачення 8, 10 і 12 травня на телеканалі СТБ буде відомий український телеведучий Сергій Притула, який два роки поспіль веде Національні відбори на Євробачення.

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Усі пісні учасників ви можете прослухати на нашому сайті.

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