На пісенному конкурсі Євробачення-2018 Грецію представить співачка Джианна Терзі з композицією «Oneiro Mou». Її виступ відбудеться 8 травня у першому півфіналі під номером 15. Свою пісню Джианна Терзі виконає грецькою мовою.

Євробачення-2018. Греція. Джианна Терзі — Oneiro Mou: дивитися кліп і слухати пісню



Цього року у Греції було п’ять претендентів на участь в Євробаченні-2018. Двох швидко усунули за «не дуже грецьке звучання». Ще у двох не вистачило грошей, аби сплатити внесок, необхідний для участі. Таким чином, учасницею конкурсу стала Джианна Терзі. Вона заспіває чуттєву пісню з етнічним звучанням грецькою мовою. Ця композиція про кохання, заради якого можна навіть померти.

На рахунку учасниці Євробачення-2018 Джианни Терзі вже кілька престижних нагород, серед яких Best New Artist на Cyprus Music Awards, а її сингл «Pou kai pou» тримав першість у чартах протягом декількох місяців. До слова, букмекери прогнозують, що дівчина увійде до першої десятки.

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