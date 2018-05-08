Вірменію на пісенному конкурсі Євробачення-2018 представить Севак Ханагян із піснею «Qami». Виступ артиста відбудеться у першому півфіналі 8 травня під номером 16. Музикант виконає композицію вірменською мовою.

Севак Ханагян. Вірменія. Виступ в першому півфіналі Євробачення-2018

Євробачення 2018. Вірменія. Севак Ханагян — Qami: дивитися кліп і слухати пісню



Артист добре відомий українській аудиторії. Він брав участь в українському «X-фактор» в 7 сезоні, ставши його переможцем. Ханагян не тільки співає, але і пише музику.

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Під час Нацвідбору і суворе журі, і глядачі віддали Севакові Хаганяну найвищі бали. Уперше за історію участі Вірменії в пісенному конкурсі Євробачення 2018 учасник виконає пісню вірменською мовою. Севак підкорюватиме публіку найсильнішим вокалом.

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