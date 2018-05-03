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Телеканал СТБ / MELOVIN поділився враженнями про перші дні в Лісабоні

MELOVIN поділився враженнями про перші дні в Лісабоні

Телеканал СТБ

Представник України на Євробаченні-2018 MELOVIN розповів, як фани проводжали його в Португалію і що вони з командою встигли за перший день в Лісабоні. Подробиці про початок підготовки до конкурсу в матеріалі.

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За словами MELOVIN`а, він не очікував побачити в Борисполі так багато шанувальників. Артист розповів, що провести його на Євробачення-2018 прийшли і люди старшого покоління. Всі фани бажали йому перемоги і навіть дякували. Слова підтримки говорили і пасажири, які проходили повз та впізнали кумира.

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У Лісабоні MELOVIN з командою встигли прогулятися, подивитися на океан і побувати в сувенірних крамницях: «Розумію, що скоро буде дуже мало часу, не буде можливості просто десь пройтися і побачити щось нове для себе», — коментує артист.

Також співак поділився емоціями перед першою репетицією. «Є всередині якийсь мандраж і метелики літають конкретні такі. Тому хвилююче, але я вже швидше хочу одягнутися, вийти і поїхати на арену», — говорить він.

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Для MELOVIN`а це найбільший майданчик, на якому він коли-небудь виступав.

Нагадаємо, MELOVIN представлятиме Україну на Євробаченні-2018 з піснею «Under The Ladder» у другому півфіналі 10 травня під номером 18.

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